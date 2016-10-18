Heyecan devam ediyor
Turkuvaz Medya’nın Türkiye’yle buluşturduğu kupada 3. tur haftaya başlıyor. Futbolseverler dev şöleni HD kalitesinde şifresiz olarak izleyecek.
Türkiye Kupası 18 Ekim 2016, Salı
Güncelleme: 18 Ekim 2016, Pazartesi 23:59
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur programı açıklandı. G.Saray, Dersim ile 25 Ekim Salı oynayacak. Trabzonspor, 26 Ekim'de Çorum deplasmanında olacak. Türkiye'nin kupası yine Türkiye'nin ekranı olan ATV, A SPOR ve A HABER'den naklen yayınlanacak. Maçlar tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak. Tur atlayan 27 takım gruplara kalacak. Kupaya bu aşamada A.Konya, Beşiktaş, F.Bahçe, Başakşehir ve Osmanlıspor da dahil olacak.
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