 Heyecan devam ediyor - Türkiye Kupası - 18 Ekim 2016 Salı

Heyecan devam ediyor

Turkuvaz Medya’nın Türkiye’yle buluşturduğu kupada 3. tur haftaya başlıyor. Futbolseverler dev şöleni HD kalitesinde şifresiz olarak izleyecek.

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Türkiye Kupası 18 Ekim 2016, Salı

Güncelleme: 18 Ekim 2016, Pazartesi 23:59

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur programı açıklandı. G.Saray, Dersim ile 25 Ekim Salı oynayacak. Trabzonspor, 26 Ekim'de Çorum deplasmanında olacak. Türkiye'nin kupası yine Türkiye'nin ekranı olan ATV, A SPOR ve A HABER'den naklen yayınlanacak. Maçlar tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak. Tur atlayan 27 takım gruplara kalacak. Kupaya bu aşamada A.Konya, Beşiktaş, F.Bahçe, Başakşehir ve Osmanlıspor da dahil olacak.

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