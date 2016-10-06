Kupada 3. tur heyecanı
Cimbom salı, Trabzon çarşamba sahada.
Türkiye Kupası 06 Ekim 2016, Perşembe
Güncelleme: 06 Ekim 2016, Çarşamba 22:12
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur programını açıklandı. Galatasaray, Dersim ile 25 Ekim Salı oynayacak. Trabzon, 26 Ekim'de Çorum deplasmanında olacak. Türkiye'nin kupası yine Türkiye'nin ekranı olan ATV, A SPOR ve A HABER'den naklen yayınlanacak. Maçlar tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak. Tur atlayan 27 takım gruplara kalacak. Kupaya bu aşamada A.Konya, Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Osmanlıspor da dahil olacak.
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