Türkiye'nin kupası Atv, A Haber, A Spor'da
Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. Tur kuraları çekildi. Futbolseverler dev şölenin heyecanını yine kupanın tek adresi Turkuvaz Medya kanallarında HD kalitesinde şifresiz olarak büyük bir keyifle izleyecekler.
Türkiye Kupası 29 Eylül 2016, Perşembe
Güncelleme: 29 Eylül 2016, Perşembe 00:53
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur kuraları A Spor'un canlı yayını ile TFF'nin Riva'daki tesislerinde çekildi. 54 takımın katıldığı 3. Tur ile birlikte adrenalin daha da yükselecek. Türkiye Kupası; Turkuvaz Medya'nın yayın haklarını elinde bulundurduğu, ülkemizin adını taşıyan şanlı kupasıyla buluştuğu birbirinden zevkli büyük randevulara sahne olacak.
Futbolseverler birbirinden güçlü 54 takımın grup aşamasına yükselme yarışını kıyasıya yaşayacağı 3. turda bu büyük heyecanı, Turkuvaz Medya'nın kanalları ATV, A Haber ve A Spor ekranlarında HD kalitesinde şifresiz olarak büyük keyifle izleyecekler.
İKİ DEV GRUPLARDA
Üst liglerde yer alan 27 takımın seri başı olarak katıldığı kura çekimi sonrasında 3. tur karşılaşmaları 25, 26 ve 27 Ekim tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Dev şölende tur atlayan 27 kulüp; ligde geçen sezon ilk 5 sırayı alan Beşiktaş, Fenerbahçe, A.Konyaspor, M.Başakşehir ve Osmanlıspor'un da katılacağı grup aşamasında 4'er takımdan oluşan 8 grupta çift devreli lig usulüne göre kupa mücadelesine devam edecek.
G.SARAY'A 3. LİG'DEN
Son şampiyon G.Saray, 3. Lig'de mücadele eden Tunceli ilinin takımı Dersimspor'la eşleşti. Trabzonspor ise deplasmanda 3. Lig'den Çorum Bld. karşısında tur arayacak.
BAL'LI AMASYA
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turda Spor Toto Süper Lig'den 10, TFF 1. Lig'den 12, Spor Toto 2. Lig'den 21, Spor Toto 3. Lig'den 10 ve Bölgesel Amatör Lig'den 1 takım gruplara kalmak için sahaya çıkacak.
3. TUR EŞLEŞMELERİ
Akhisar Bld.-Nazilli Bld.
Aydın 1923-Antalyaspor
Balıkesir-Darıca G.Birliği
Bandırma-Sancaktepe Bld.
Boluspor-Elaziz Bld.
Bursaspor-Yomra
Ç.Rize-Fethiyespor
Yeni Amasya-Denizli
Elazığspor-Ofspor
G.Saray-Dersimspor
Kırklareli-BB G.Antep
G.Antepspor-Düzyurt
Pendikspor-G.Birliği
F.Karagümrük-Göztepe
Gümüşhane-Konya Selçuk
Kasımpaşa-Kahramanmaraş
Kayserispor-Bucaspor
Amed-Keçiörengücü
Kızılcabölük-Kocaeli Birlik
Samsunspor-Menemen Bld.
İnegölspor-Sarıyer
Sivasspor-BUGSAŞ
B.Çekmece Tepecik-Ş.Urfa
Çorum Bld.-Trabzonspor BB
Erzurum-Tuzlaspor
Afjet Afyon-Ümraniye
24 Erzincan-Y.Malatya
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