Türkiye'nin kupası Atv, A Haber, A Spor'da

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur kuraları A Spor'un canlı yayını ile TFF'nin Riva'daki tesislerinde çekildi. 54 takımın katıldığı 3. Tur ile birlikte adrenalin daha da yükselecek. Türkiye Kupası; Turkuvaz Medya'nın yayın haklarını elinde bulundurduğu, ülkemizin adını taşıyan şanlı kupasıyla buluştuğu birbirinden zevkli büyük randevulara sahne olacak.

Futbolseverler birbirinden güçlü 54 takımın grup aşamasına yükselme yarışını kıyasıya yaşayacağı 3. turda bu büyük heyecanı, Turkuvaz Medya'nın kanalları ATV, A Haber ve A Spor ekranlarında HD kalitesinde şifresiz olarak büyük keyifle izleyecekler.



İKİ DEV GRUPLARDA

Üst liglerde yer alan 27 takımın seri başı olarak katıldığı kura çekimi sonrasında 3. tur karşılaşmaları 25, 26 ve 27 Ekim tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Dev şölende tur atlayan 27 kulüp; ligde geçen sezon ilk 5 sırayı alan Beşiktaş, Fenerbahçe, A.Konyaspor, M.Başakşehir ve Osmanlıspor'un da katılacağı grup aşamasında 4'er takımdan oluşan 8 grupta çift devreli lig usulüne göre kupa mücadelesine devam edecek.



G.SARAY'A 3. LİG'DEN

Son şampiyon G.Saray, 3. Lig'de mücadele eden Tunceli ilinin takımı Dersimspor'la eşleşti. Trabzonspor ise deplasmanda 3. Lig'den Çorum Bld. karşısında tur arayacak.



BAL'LI AMASYA

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turda Spor Toto Süper Lig'den 10, TFF 1. Lig'den 12, Spor Toto 2. Lig'den 21, Spor Toto 3. Lig'den 10 ve Bölgesel Amatör Lig'den 1 takım gruplara kalmak için sahaya çıkacak.



3. TUR EŞLEŞMELERİ

Akhisar Bld.-Nazilli Bld.

Aydın 1923-Antalyaspor

Balıkesir-Darıca G.Birliği

Bandırma-Sancaktepe Bld.

Boluspor-Elaziz Bld.

Bursaspor-Yomra

Ç.Rize-Fethiyespor

Yeni Amasya-Denizli

Elazığspor-Ofspor

G.Saray-Dersimspor

Kırklareli-BB G.Antep

G.Antepspor-Düzyurt

Pendikspor-G.Birliği

F.Karagümrük-Göztepe

Gümüşhane-Konya Selçuk

Kasımpaşa-Kahramanmaraş

Kayserispor-Bucaspor

Amed-Keçiörengücü

Kızılcabölük-Kocaeli Birlik

Samsunspor-Menemen Bld.

İnegölspor-Sarıyer

Sivasspor-BUGSAŞ

B.Çekmece Tepecik-Ş.Urfa

Çorum Bld.-Trabzonspor BB

Erzurum-Tuzlaspor

Afjet Afyon-Ümraniye

24 Erzincan-Y.Malatya