Kupada heyecan artıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan gittikçe yükseliyor. Kupanın 3. Tur kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. TFF'nin Beykoz-Riva'daki idari merkezinde yapılacak kura çekimi saat 14.00'te başlayacak ve yayıncı kuruluş A SPOR'dan ekranlara gelecek.

54 takımın mücadele edeceği 3. turda Süper Lig takımlarının sayısı da artacak. Trabzonspor, Bursaspor, Gaziantespor gibi takımların tur atladığı kupanın bu ayağında geçen sezonun kupa şampiyonu G.Saray da yarışa katılacak. Kura çekiminde 27 ekip seri başı olacak.

Not: Yandaki tabloda 'H' işareti ile gösterilen takımlar kura çekiminde seri başı olacak.



G.SARAY NEDEN BU TURDA?

Bu turda yarışa dahil olan 5 Süper Lig takımı geçen sezon ligdeki sıralamalarına göre belirlendi. G.Saray, Kasımpaşa, Akhisar, Antalya ve Gençlerbirliği Süper Lig'i 6. ve 10. sıralar arasında tamamaladıkları için 3. tura katılıyor.



GRUP AŞAMASI NASIL OLACAK?

Gruplara kalan 27 takımın üzerine geçen sezon Süper Lig'i 1 ile 5. sıralar arasında bitiren 5 ekip eklenecek. 32 takımın yer alacağı grup aşaması 4'er takımdan oluşan 8 grupta çift devreli lig usulüne göre oynanacak.



