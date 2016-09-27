Kura çekimi yarın
Türkiye Kupası 27 Eylül 2016, Salı
Güncelleme: 27 Eylül 2016, Pazartesi 22:38
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eşleşmelerinin kurası yarın çekilecek. Kura çekimine, 54 takım katılacak. Türkiye Kupası'nda 3. turda, Süper Lig'den 10, TFF 1. Lig'den 12, İkinci Lig'den 21, 3. Lig'den 10 ve Amatör Lig'den 1 takım mücadele edecek.
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