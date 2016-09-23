Altın kafa Sivok

Timsah, A SPOR'dan yayınlanan maçta Bayrampaşa'nın elinden ucuz kurtuldu. 3. Lig 3. Grup ekibi, Süper Lig'den rakibine zor anlar yaşattı. İlk yarıda 43'te Furkan kaleciyle karşı karşıya pozisyonda müsait durumda topu auta gönderdi. İkinci devrenin henüz başında 49'da ise bu sefer Metin, karşı karşıya pozisyonda bomboş durumdaki arkadaşına pas vermek yerine şansını kendi deneyince Mert'e takılıp takımını golden etti. Fırsatları tepen Bayrampaşa'yı cezalandırıp 3. turu getiren; Del Valle'nin ortasında ağları kafasıyla havalandıran Tomas Sivok oldu: 0-1.



RAKiP' BiZDEN DAHA iYiYDi'

Bursa teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Bayrampaşa'nın kendilerinden daha iyi oynadığını söyledi. Hamzaoğlu, "Kolay olmayan bir maç oynadık. Bayrampaşalı oyuncuları ve teknik direktörlerini tebrik ediyorum. Bizden daha iyi oynadı ve mücadele ettiler" dedi.



BURSA'NIN OTOBÜSÜ YOLDA KALDI

Timsah'ın takım otobüsü maç dönüşü yolda kaldı. Otobüs, Ataköy'de alçak bir üst geçide gelince köprüye çarpma olasılığı üzerine yolda kaldı. Polis trafik akışını keserken, geriye dönen Bursaspor kafilesi alternatif bir güzergah üzerinden yoluna devam etti



BABA-OĞUL RAKİP OLDU

Bayrampaşa-Bursaspor maçı ilginç bir buluşmaya sahne oldu. Bursa'nın yardımcı antrenörü Fuat Buruk'la Bayrampaşa'da oynayan ancak maçta yedek kalan 24 yaşındaki oğlu Alican Buruk rakip oldu. Maçtan sonra A SPOR'a konuşan ikili birbirlerini tebrik etti.