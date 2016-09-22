Şanlıurfa destanı

Zonguldak Kömür'ün Şanlıurfa'yı ağırladığı maç uzun zaman unutulmayacak anlara sahne oldu. Zonguldak, Ercan'ın 45'teki golüyle 1-0 öne geçti, üstünlüğünü 86. dakikaya kadar korudu. 87'de Abdülaziz, Urfa'ya beraberliği getirdi. Golün şokunu üzerinden atamayan Zonguldak, Mertcan'a da engel olamadı. Güneydoğu temsilcisi 2-1'lik skorla 3. Tur'a kaldı.



Karaman: Kupa önemli

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 90 dakika sonunda çok mutlu olduklarını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı "Uzun süre yenik götürdüğümüz maçı son anda attığımız 2 golle kazandık. Türkiye Kupası bu sezon bizim için çok önemli. Öncelikli hedefimiz 3. Tur'u da geçip gruplara kalmak olacak" ifadelerini kullandı.