Rize’den gol şov

Ziraat Türkiye Kupası'nda öğleden sonra seansının heyecanlı maçlarından biri Manisa'da oynandı. Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Çaykur Rizespor'un randevusu keyifli ve bol gollü geçti. Karadeniz temsilcisi ilk yarıda karşılaşmaya adeta hükmetti. Ahmet İlhan ve Robin Yalçın'ın sayılarıyla soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti. Rizespor ikinci yarıda da durmaya niyetli değildi. Dakikalar 51'i gösterirken Robin Yalçın farkı 3'e taşıdı: 3-0. Ancak sonra Manisa müthiş futboluyla maça döndü. MANİSA yakalayama dı EGE temsilcisi 55. dakikada Furkan, 1 dakika sonra da Olcay'ın golleriyle farkı 1'e çekti: 3-2. Sonucu ise uzun süren sakatlığı sonrası sahalara dönen Leonard Kweuke belirledi. 76. dakikada oyuna dahil olan Kamerunlu forvet, 90+5'te skoru 4-2 yaptı. Rizespor deplasmanda aldığı 4 gollü galibiyetle adını 3. Tur'a yazdırmayı başardı.



KIZI DERA: BiRi BABAM DiĞERi AĞABEYiM

Rize gol atınca Hikmet Karaman'ın kızı Dera 'ikilemde' kaldı. Dera Karaman, Twitter hesabına "Golü atan babam, yiyen abim. Sevinsek mi üzülsek mi? Kafamda deli sorular" yazdı. Karaman'ın eşi Selin Karaman da "İnsanlık kazansın" dedi.



HiKMET KARAMAN OĞLUNA KARŞI!

Maçta 'Karamanlar' karşı karşıya geldi. Çaykur Rizespor'un başında Hikmet Karaman, Manisa BB'nin kalesinde ise oğlu Ömer Faruk Karaman vardı. Ömer Faruk maç öncesi babası Hikmet Karaman'ın elini öperek ona başarılar diledi.







