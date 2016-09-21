Zor da olsa Kayseri

Süper Lig temsilcisi Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda ecel terleri döktü. 3. Lig'de mücadele eden Orhangazi'ye konuk olan sarı- kırmızılılar, normal süresi 2-2 biten maçın uzatmalarında zafere uzandı. Sahadan 3-2 galip ayrılan Kayserispor, bir üst tura adını yazdırdı. İlk gol ev sahibinden geldi. 12. dakikada Furkan ağları havalandırdı: 1-0. 14'te Umut skoru eşitlerken, devre 1-1 tamamlandı. Sarı- kırmızılılar 75'te Levent'le öne geçti ancak 81'de bu kez Serdar, Orhangazi adına beraberliği yakaladı. Uzatmalara giden maçın 110. dakikasında son sözü söyleyen Welliton oldu. Brezilyalı oyuncu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara yolladı: 2-3.