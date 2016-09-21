Zor da olsa Kayseri
Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu’nda 3. Lig ekiplerinden Orhangazi ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, uzatmalarda zafere uzandı.
Türkiye Kupası 21 Eylül 2016, Çarşamba
Güncelleme: 21 Eylül 2016, Salı 22:00
Süper Lig temsilcisi Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda ecel terleri döktü. 3. Lig'de mücadele eden Orhangazi'ye konuk olan sarı- kırmızılılar, normal süresi 2-2 biten maçın uzatmalarında zafere uzandı. Sahadan 3-2 galip ayrılan Kayserispor, bir üst tura adını yazdırdı. İlk gol ev sahibinden geldi. 12. dakikada Furkan ağları havalandırdı: 1-0. 14'te Umut skoru eşitlerken, devre 1-1 tamamlandı. Sarı- kırmızılılar 75'te Levent'le öne geçti ancak 81'de bu kez Serdar, Orhangazi adına beraberliği yakaladı. Uzatmalara giden maçın 110. dakikasında son sözü söyleyen Welliton oldu. Brezilyalı oyuncu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara yolladı: 2-3.
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