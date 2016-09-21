Samsunspor, Diyarbekir'i eledi

Ziraat Türkiye Kupası’nda TFF 1'inci Lig takımı Samsunspor, 3'üncü Lig 3'üncü Grup takımı Diyarbekirspor’u penaltı atışları sonunda 6-5 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

10'ncu dakikada orta sahadan gelen topla ceza sahası sol çaprazına giren Alperen, kaleci Onur'u geçtikten sonra sıfırdan yaptığı vuruşta, Diyarbekirspor defansı topu çizgi üzerinden kornere uzaklaştırdı.

18'nci dakikada Muharrem Efe'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top direğin üstünden dışarı çıktı.

23'ncü dakikada kazandığı korneri paslaşarak kullanan Diyarbekirspor'da savunma yerleşmeden yapılan ortada Cenk, meşin yuvarlağı Samsunspor filelerine gönderdi: 0-1.

44'ncü dakikada Muhareem Efe'nin ara pasında ceza sahasına giren Murat Gürbüzerol'un şutu topu filelerle buluşturdu: 1-1.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

60'ncı dakika gelişen Diyarbekirspor atağında Gökhan'ın ortasında Tunç Murat'ın kafa vuruşu, üsten auta gitti.

81'nci dakikada gelişen Diyarbekirspor atağında Fatih Şen'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Furkan kornere çeldi.

88'nci dakikada gelişen Samsunspor atağında Hasan'ın ara pasında topla ceza sahası içine giren Murat'ın şutu yandan auta gitti.

90'ncı dakikada Burhan'ın kullandığı köe atışına iyi yükselen N'Diaye'nin kafa vuruşu kalecide kaldı.

90 dakika 1-1 sona erdi.Maç uzatmalara gitti.

101'nci dakikada sağ taraftan hareketlenen Halil İbrahim kaleciyi de geçerek topu kale gönderdi. Savunma çizgi üzerinden topu son anda kornere çıkardı.

102'nci dakikada Murat'ın kullandığı korner atışına iyi yükselen N'Diaye'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

Uzatmaların ilk devresi de 1-1 bitti.

113'ncü dakikada gelişen Samsunspor atağında Murat'ın pasıyla hareketlenen Alperen, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sert şutunu kaleci çıkardı.

Karşılaşmanın uzatma dakikaları da 1-1 sona erince maç penaltılara kaldı.

Penaltı atışları sonunda Samsunspor, Diyarbekirspor'u 6-5 yendi.



STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER : Serhad Ürkmez (xxx), Salim Şanlıer (xxx), Mehmet Ali Akkor (xxx)

SAMSUNSPOR: Furkan (xx)- Ramazan (xx) (Dk.98 Mete x), Fatih (xx), N'Diaye (xx), Murat (xx), Alperen (xx), Erkan (xx), Hasan (xx), Enes (xx) (Dk.46 Burhan xx), Berkay Polat (xx), Muharrem (xx) (Dk.89 Halil İbrahim xx)

DİYARBEKİRSPOR: Onur (xx)- Abdurrahman (xx), Tunç (xx), Umut (xx) (Dk.100 Adem xx), Serdar (xx), Gökhan (xx), Mehmet (xx) (Dk.115 Serhat x), Fatih (xx), Fahrettin (xx), Sami (xx) (Dk.73 Mert x), Cenk (xx)

GOLLER : Dk.44 Murat (Samsunspor), Dk.23 Cenk (Diyarbekir)

PENALTILAR: Murat, Halil İbrahim, Burhan, Hasan, Alperen (Samsunspor), Fatih, Adem, Cenk, Tunç Murat (Diyabekirspor)

SARI KART: Murat Gürbüzerol, (Samsunspor) Mehmet Özdiraz (Diyerbekirspor)