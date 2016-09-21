Kupada şov devam ediyor

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. tur heyecanı dün A SPOR’da başladı. Heyecan bugün de devam edecek, 5 maç yine A SPOR’dan naklen yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda dün 5 karşılaşma oynandı. Turkuvaz Medya'nın yayın haklarını elinde bulundurduğu, Türkiye'yi birleştiren Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan birbirinden çekişmeli 5 karşılaşma A SPOR ekranlarından naklen yayınlandı. Süper Lig'den Bursaspor, Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor, Kayserispor, Kardemir Karabükspor, Adanaspor ile Aytemiz Alanyaspor olmak üzere toplam 98 takım, 2. turda mücadele ediyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonucunda rakiplerini yenen 49 takım, bir üst tura yükselecek. Heyecan dolu mücadeleler yine A SPOR'dan naklen yayınlanacak.





Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanacak maçların programı şöyle:



BUGÜN:

12.00 24 Erzincanspor-Adanaspor A SPOR

13.00 Cizrespor-Aydınspor 1923

13.00 Dersimspor-Eskişehirspor

14.00 Yomraspor-İstanbulspor

14.00 K. Erciyesspor-Yeni Amasyaspor

14.00 Hatayspor-Balıkesirspor

14.00 Elaziz Belediyespor-Tokatspor

14.00 Sivas Belediye-Bucaspor

14.00 Karaman Bld.-Gümüşhanespor

14.00 Kırıkhanspor-Fethiyespor

14.00 Düzyurtspor-1461 Trabzon

14.00 Amed Sportif -Niğde Bld.

14.30 Ankara Adliye-Menemen Bld.

14.30 Zonguldak Kömür-Şanlıurfaspor

14.30 Kastamonuspor 1966-Tuzlaspor

14.30 Keçiörengücü-Anadolu Üsküdar

14.30 Manisa BB-Ç. Rizespor A SPOR

15.00 Sarıyer-Bodrum Bld. Bodrum

15.00 Kocaeli Birlikspor-Sakaryaspor

15.00 Kırklarelispor-Etimesgut Bld.

15.00 Fatih Karagümrük-Giresunspor

15.00 Bandırmaspor-Yeşil Bursa

15.00 Nazilli Belediyespor-Kartalspor

15.00 Konya Anadolu Selçuk-Altınordu

15.00 İnegöl-Halide Edip Adıvarspor

15.00 Büyükçekmece Tepecik-Manavgat

15.00 Kahramanmaraşspor-Hacettepe

15.00 Boluspor-Nevşehirspor Gençlik

15.00 Pendik-Türk Metal Kırıkkalespor

15.00 Silivrispor-Ümraniyespor

15.00 Darıca G.Birliği-MKE Ankaragücü

16.30 Samsunspor-Diyarbekirspor A SPOR

16.30 Yeni Malatyaspor-Kurtalanspor

19.00 Manisaspor-Çorum Belediyespor

19.00 Trabzonspor-Serhat Ardahan A SPOR

21.30 Adana Demirspor-BB Erzurum A SPOR



YARIN:

12.00 Eyüpspor-Gaziantepspor A SPOR

14.00 Bayrampaşa-Bursaspor A SPOR

14.30 BUGSAŞ-Sultanbeyli Bld.

15.00 Kızılcabölük-Mersin İY

16.30 Sivasspor-Tire 1922 A SPOR

16.30 Denizlispor-Kemer 2003

19.00 BB Gaziantep-Düzce A SPOR

21.30 Göztepe-Kütahyaspor A SPOR