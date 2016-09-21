Kupada şov devam ediyor
Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. tur heyecanı dün A SPOR’da başladı. Heyecan bugün de devam edecek, 5 maç yine A SPOR’dan naklen yayınlanacak.
Türkiye Kupası 21 Eylül 2016, Çarşamba
Güncelleme: 21 Eylül 2016, Salı 21:54
Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda dün 5 karşılaşma oynandı. Turkuvaz Medya'nın yayın haklarını elinde bulundurduğu, Türkiye'yi birleştiren Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan birbirinden çekişmeli 5 karşılaşma A SPOR ekranlarından naklen yayınlandı. Süper Lig'den Bursaspor, Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor, Kayserispor, Kardemir Karabükspor, Adanaspor ile Aytemiz Alanyaspor olmak üzere toplam 98 takım, 2. turda mücadele ediyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonucunda rakiplerini yenen 49 takım, bir üst tura yükselecek. Heyecan dolu mücadeleler yine A SPOR'dan naklen yayınlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanacak maçların programı şöyle:
BUGÜN:
12.00 24 Erzincanspor-Adanaspor A SPOR
13.00 Cizrespor-Aydınspor 1923
13.00 Dersimspor-Eskişehirspor
14.00 Yomraspor-İstanbulspor
14.00 K. Erciyesspor-Yeni Amasyaspor
14.00 Hatayspor-Balıkesirspor
14.00 Elaziz Belediyespor-Tokatspor
14.00 Sivas Belediye-Bucaspor
14.00 Karaman Bld.-Gümüşhanespor
14.00 Kırıkhanspor-Fethiyespor
14.00 Düzyurtspor-1461 Trabzon
14.00 Amed Sportif -Niğde Bld.
14.30 Ankara Adliye-Menemen Bld.
14.30 Zonguldak Kömür-Şanlıurfaspor
14.30 Kastamonuspor 1966-Tuzlaspor
14.30 Keçiörengücü-Anadolu Üsküdar
14.30 Manisa BB-Ç. Rizespor A SPOR
15.00 Sarıyer-Bodrum Bld. Bodrum
15.00 Kocaeli Birlikspor-Sakaryaspor
15.00 Kırklarelispor-Etimesgut Bld.
15.00 Fatih Karagümrük-Giresunspor
15.00 Bandırmaspor-Yeşil Bursa
15.00 Nazilli Belediyespor-Kartalspor
15.00 Konya Anadolu Selçuk-Altınordu
15.00 İnegöl-Halide Edip Adıvarspor
15.00 Büyükçekmece Tepecik-Manavgat
15.00 Kahramanmaraşspor-Hacettepe
15.00 Boluspor-Nevşehirspor Gençlik
15.00 Pendik-Türk Metal Kırıkkalespor
15.00 Silivrispor-Ümraniyespor
15.00 Darıca G.Birliği-MKE Ankaragücü
16.30 Samsunspor-Diyarbekirspor A SPOR
16.30 Yeni Malatyaspor-Kurtalanspor
19.00 Manisaspor-Çorum Belediyespor
19.00 Trabzonspor-Serhat Ardahan A SPOR
21.30 Adana Demirspor-BB Erzurum A SPOR
YARIN:
12.00 Eyüpspor-Gaziantepspor A SPOR
14.00 Bayrampaşa-Bursaspor A SPOR
14.30 BUGSAŞ-Sultanbeyli Bld.
15.00 Kızılcabölük-Mersin İY
16.30 Sivasspor-Tire 1922 A SPOR
16.30 Denizlispor-Kemer 2003
19.00 BB Gaziantep-Düzce A SPOR
21.30 Göztepe-Kütahyaspor A SPOR
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