Kupada 2. tur 33 maçla devam edildi

Tek maç eleme usulüne göre oynanan müsabakalar sonucunda rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar 3. tura yükseldi.

Kupada bugün sona eren karşılaşmalarda da sürpriz sonuçlar yaşandı. Spor Toto 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor, sahasında Adanaspor'u 3-2 yenerek Spor Toto Süper Lig temsilcisini kupa dışında bıraktı. TFF 1. Lig ekipleri Eskişehirspor, Altınordu ve Giresunspor da kupaya erken veda etti.

Spor Toto 3. Lig temsilcisi Manisa Büyükşehir Belediyespor'a konuk olan Spor Toto Süper Lig takımı Çaykur Rizespor ise sürprize izin vermedi. Rakibini 4-2 yenen Çaykur Rizespor, kupada adını bir üst tura yazdırdı.

Bugün tamamlanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

24 Erzincanspor-Adanaspor: 3-2

Cizrespor-Aydınspor 1923: 0-2

Dersimspor-Eskişehirspor: 1-0

Yomraspor-İstanbulspor: 0-0 / 4-1 (Pen.)

Kayseri Erciyesspor-Yeni Amasyaspor: 0-1

Hatayspor-Balıkesirspor: 0-1

Elaziz Belediyespor-Tokatspor: 4-2

Sivas Belediyespor-Bucaspor: 1-1 / 1-2 (Uzt.)

Karaman Belediyespor-Gümüşhanespor: 2-3

Kırıkhanspor-Fethiyespor: 1-1 / 1-3 (Uzt.)

Düzyurtspor-1461 Trabzon: 2-0

Amed Sportif Faaliyetler-Niğde Belediyespor: 2-0

Ankara Adliyespor-Menemen Belediyespor: 0-3

Zonguldak Kömürspor-Şanlıurfaspor: 1-2

Kastamonuspor 1966-Tuzlaspor: 1-2

Keçiörengücü-Anadolu Üsküdar 1908: 2-0

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Çaykur Rizespor: 2-4

Sarıyer-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 1-0

Kocaeli Birlikspor-Sakaryaspor: 2-0

Kırklarelispor-Etimesgut Belediyespor: 2-1

Fatih Karagümrük-Giresunspor: 1-0

Bandırmaspor-Yeşil Bursa: 3-1

Nazilli Belediyespor-Kartalspor: 3-0

Konya Anadolu Selçukspor-Altınordu: 1-0

İnegölspor-Halide Edip Adıvarspor: 3-0

Büyükçekmece Tepecikspor-Manavgatspor: 1-1 / 2-2 (Uzt.) / 6-5 (Pen.)

Kahramanmaraşspor-Hacettepe: 2-1

Boluspor-Nevşehirspor Gençlik: 4-0

Pendikspor-Türk Metal Kırıkkalespor: 3-2

Silivrispor-Ümraniyespor: 1-1 / 2-4 (Pen.)

Darıca Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: 2-0



Yeni Malatyaspor-Kurtulanspor 4-0



Samsunspor-Diyarbekirspor 1-1 / 5-4 (Pen.)

Kupada bugün ayrıca bir üst tura yükselen 3 takım daha belirlenecek.

Manisaspor-Çorum Belediyespor, Trabzonspor-Serhat Ardahanspor ve Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarıyla ikinci gün karşılaşmaları tamamlanacak.