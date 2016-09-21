Ç. Rize sürprize izin vermedi

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu karşılaşmasında Fikret Karaman yönetimindeki Çaykur Rizespor, tecrübeli teknik adamın oğlu Ömer Faruk Karaman'ın kalesini koruduğu Manisa Büyükşehir Belediyespor'a Manisa Mümin Özkasap Stadı'nda konuk oldu.

İlk dakikada itibaren kontrolü elinde bulunduran Süper Lig ekibi, maçın 31. dakikasında Ahmet İlhan Özek'le 1-0 öne geçti, Robin Yalçın önce 33. dakikada fark ikiye, 51. dakikada attığı golle de üçe çıkardı: 3-0.

Maça ortak olmak için çabalayan ev sahibi Manisa BBSK, 55. dakikada Furkan Safi'yle farkı ikiye indirirken 55. dakikada Olcay Turhan'ın golüyle beraberlik için umutlansa da Rize'de Kweuke 90. dakika da sahneye çıktı ve gol perdesini kapattı: 4-2.

Bu sonucun ardından maçtan 4-2 galip ayrılan Çaykur Rizespor, Manisa BBSK'yi kupa dışına itti ve bir üst tura çıkan taraf oldu.



