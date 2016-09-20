Şanlıurfa turdan umutlu
Türkiye Kupası 20 Eylül 2016, Salı
Güncelleme: 20 Eylül 2016, Pazartesi 22:12
TFF 1. Lig'den Şanlıurfaspor yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig'den Zonguldak'la karşılaşacak. Yönetici Mehmet Büyükfırat, "Kupada bu sezon dikkat çekici bir ekip olmayı hedefliyoruz. İyi futbolla bir üst tura çıkacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.
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