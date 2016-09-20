Şanlıurfa turdan umutlu

TFF 1. Lig'den Şanlıurfaspor yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig'den Zonguldak'la karşılaşacak. Yönetici Mehmet Büyükfırat, "Kupada bu sezon dikkat çekici bir ekip olmayı hedefliyoruz. İyi futbolla bir üst tura çıkacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.