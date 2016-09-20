 Şanlıurfa turdan umutlu - Türkiye Kupası - 20 Eylül 2016 Salı

Şanlıurfa turdan umutlu

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 20 Eylül 2016, Salı

Güncelleme: 20 Eylül 2016, Pazartesi 22:12

TFF 1. Lig'den Şanlıurfaspor yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig'den Zonguldak'la karşılaşacak. Yönetici Mehmet Büyükfırat, "Kupada bu sezon dikkat çekici bir ekip olmayı hedefliyoruz. İyi futbolla bir üst tura çıkacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler