Kupada şov başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecanla beklenen ikinci tur bugün start alacak. Birbirinden zorlu maçlar A SPOR ekranlarında olacak.
Türkiye Kupası 20 Eylül 2016, Salı
Güncelleme: 20 Eylül 2016, Pazartesi 21:47
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur, bugün 5 karşılaşma ile başlayacak. Turkuvaz Medya'nın yayın haklarını elinde bulundurduğu, Türkiye'yi birleştiren Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçları bugün, yarın ile perşembe günü oynanacak. Kupada 1. turu geçen 36 ekibin yanı sıra Spor Toto 2. Lig'den 36, TFF 1. Lig'den 18, Spor Toto Süper Lig'den de Bursaspor, Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor, Kayserispor, Kardemir Karabükspor, Adanaspor ile Aytemiz Alanyaspor olmak üzere toplam 98 takım, 2. turda mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlar sonucunda rakiplerini yenen 49 takım, bir üst tura yükselecek. Heyecan dolu maçlar yine A SPOR'dan naklen yayınlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanacak maçların programı şöyle:
BUGÜN:
12.30 Ofspor-Kardemir Karabükspor A SPOR 15.00 Orhangazispor-Kayserispor A SPOR 16.30 Elazığspor-Sarayönü Belediyespor 18.30 Afjet Afyonspor-Karşıyaka A SPOR 21.00 A. Alanyaspor-Sancaktepe Bld. A SPOR
YARIN:
12.00 24 Erzincanspor-Adanaspor A SPOR
13.00 Cizrespor-Aydınspor 1923
13.00 Dersimspor-Eskişehirspor
14.00 Yomraspor-İstanbulspor
14.00 K. Erciyesspor-Yeni Amasyaspor
14.00 Hatayspor-Balıkesirspor
14.00 Elaziz Belediyespor-Tokatspor
14.00 Sivas Belediye-Bucaspor
14.00 Karaman Bld.-Gümüşhanespor
14.00 Kırıkhanspor-Fethiyespor
14.00 Düzyurtspor-1461 Trabzon
14.00 Amed Sportif -Niğde Bld.
14.30 Ankara Adliyespor-Menemen Bld.
14.30 Zonguldak Kömür-Şanlıurfaspor
14.30 Kastamonuspor 1966-Tuzlaspor
14.30 Keçiörengücü-Anadolu Üsküdar
14.30 Manisa BB - Ç. Rizespor A SPOR
15.00 Sarıyer-Bodrum Bld. Bodrumspor
15.00 Kocaeli Birlikspor-Sakaryaspor
15.00 Kırklarelispor-Etimesgut Bld.
15.00 Fatih Karagümrük-Giresunspor
15.00 Bandırmaspor-Yeşil Bursa
15.00 Nazilli Belediyespor-Kartalspor
15.00 Konya Anadolu Selçuk-Altınordu
15.00 İnegöl-Halide Edip Adıvarspor
15.00 Büyükçekmece Tepecik-Manavgat
15.00 Kahramanmaraşspor-Hacettepe
15.00 Boluspor-Nevşehirspor Gençlik
15.00 Pendik-Türk Metal Kırıkkalespor
15.00 Silivrispor-Ümraniyespor
15.00 Darıca G.Birliği-MKE Ankaragücü
16.30 Samsunspor-Diyarbekirspor A SPOR
16.30 Yeni Malatyaspor-Kurtalanspor
19.00 Manisaspor-Çorum Belediyespor
19.00 Trabzonspor-Serhat Ardahanspor A SPOR
21.30 Adana Demirspor-BB Erzurum A SPOR
22 EYLÜL PERŞEMBE:
12.00 Eyüpspor-Gaziantepspor A SPOR
14.00 Bayrampaşa-Bursaspor A SPOR
14.30 BUGSAŞ Spor-Sultanbeyli Bld.
15.00 Kızılcabölük-Mersin İdmanyurdu
16.30 Sivasspor-Tire 1922 A SPOR
16.30 Denizlispor-Kemerspor 2003
19.00 Büyükşehir Gaziantep-Düzcespor A SPOR
21.30 Göztepe-Kütahyaspor A SPOR
GÖZLER A SPOR'DA
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, bundan önce olduğu gibi yine A SPOR'da yaşanacak. Sporun yükselen değeri A SPOR Türkiye'nin dört bir yanına naklen ve şifresiz maç keyfini götürecek. Maç önü ve maç sonrası özel röportajlar taraftarlara heyecan yaşatacak.
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