Kupada şov başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur, bugün 5 karşılaşma ile başlayacak. Turkuvaz Medya'nın yayın haklarını elinde bulundurduğu, Türkiye'yi birleştiren Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçları bugün, yarın ile perşembe günü oynanacak. Kupada 1. turu geçen 36 ekibin yanı sıra Spor Toto 2. Lig'den 36, TFF 1. Lig'den 18, Spor Toto Süper Lig'den de Bursaspor, Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor, Kayserispor, Kardemir Karabükspor, Adanaspor ile Aytemiz Alanyaspor olmak üzere toplam 98 takım, 2. turda mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlar sonucunda rakiplerini yenen 49 takım, bir üst tura yükselecek. Heyecan dolu maçlar yine A SPOR'dan naklen yayınlanacak.



Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanacak maçların programı şöyle:



BUGÜN:

12.30 Ofspor-Kardemir Karabükspor A SPOR 15.00 Orhangazispor-Kayserispor A SPOR 16.30 Elazığspor-Sarayönü Belediyespor 18.30 Afjet Afyonspor-Karşıyaka A SPOR 21.00 A. Alanyaspor-Sancaktepe Bld. A SPOR



YARIN:

12.00 24 Erzincanspor-Adanaspor A SPOR

13.00 Cizrespor-Aydınspor 1923

13.00 Dersimspor-Eskişehirspor

14.00 Yomraspor-İstanbulspor

14.00 K. Erciyesspor-Yeni Amasyaspor

14.00 Hatayspor-Balıkesirspor

14.00 Elaziz Belediyespor-Tokatspor

14.00 Sivas Belediye-Bucaspor

14.00 Karaman Bld.-Gümüşhanespor

14.00 Kırıkhanspor-Fethiyespor

14.00 Düzyurtspor-1461 Trabzon

14.00 Amed Sportif -Niğde Bld.

14.30 Ankara Adliyespor-Menemen Bld.

14.30 Zonguldak Kömür-Şanlıurfaspor

14.30 Kastamonuspor 1966-Tuzlaspor

14.30 Keçiörengücü-Anadolu Üsküdar

14.30 Manisa BB - Ç. Rizespor A SPOR

15.00 Sarıyer-Bodrum Bld. Bodrumspor

15.00 Kocaeli Birlikspor-Sakaryaspor

15.00 Kırklarelispor-Etimesgut Bld.

15.00 Fatih Karagümrük-Giresunspor

15.00 Bandırmaspor-Yeşil Bursa

15.00 Nazilli Belediyespor-Kartalspor

15.00 Konya Anadolu Selçuk-Altınordu

15.00 İnegöl-Halide Edip Adıvarspor

15.00 Büyükçekmece Tepecik-Manavgat

15.00 Kahramanmaraşspor-Hacettepe

15.00 Boluspor-Nevşehirspor Gençlik

15.00 Pendik-Türk Metal Kırıkkalespor

15.00 Silivrispor-Ümraniyespor

15.00 Darıca G.Birliği-MKE Ankaragücü

16.30 Samsunspor-Diyarbekirspor A SPOR

16.30 Yeni Malatyaspor-Kurtalanspor

19.00 Manisaspor-Çorum Belediyespor

19.00 Trabzonspor-Serhat Ardahanspor A SPOR

21.30 Adana Demirspor-BB Erzurum A SPOR



22 EYLÜL PERŞEMBE:

12.00 Eyüpspor-Gaziantepspor A SPOR

14.00 Bayrampaşa-Bursaspor A SPOR

14.30 BUGSAŞ Spor-Sultanbeyli Bld.

15.00 Kızılcabölük-Mersin İdmanyurdu

16.30 Sivasspor-Tire 1922 A SPOR

16.30 Denizlispor-Kemerspor 2003

19.00 Büyükşehir Gaziantep-Düzcespor A SPOR

21.30 Göztepe-Kütahyaspor A SPOR





GÖZLER A SPOR'DA

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, bundan önce olduğu gibi yine A SPOR'da yaşanacak. Sporun yükselen değeri A SPOR Türkiye'nin dört bir yanına naklen ve şifresiz maç keyfini götürecek. Maç önü ve maç sonrası özel röportajlar taraftarlara heyecan yaşatacak.