Kayserispor uzatmada turladı

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur Eleme maçında Kayserispor deplasmanda Orhangazispor'un konuğu oldu.

Orhangazi İlçe Stadı'nda oynanan ve Özgür Ertem'in düdük çaldığı karşılaşmada ev sahibi Orhangazispor'un gollerini 12. dakikada Furkan Çakırca ve 81. dakikada Serdar Gökkaya kaydederken Kayserispor'un golleri 14. dakikada Umut Sönmez, 75. dakikada Levent Gülen ve 110. dakikada Welliton'dan geldi.

Kıran kırana geçen mücadelede Kayserispor'da 74. dakikada Miladin Stevanovic ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılırken Orhangazispor'da 113. dakikada Ceyhun Yazar faul sonrası rakibine yaptığı hareketin ardından direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

3-2 biten zorlu maçın ardından Kayserispor bir üst tura yükselirken Orhangazispor, Türkiye Kupası'na veda etti.



