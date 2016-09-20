Karabük 'Of' dedi

Türkiye Kupası 2. Eleme Turu maçında Ofspor ile Karabükspor nefes kesen bir mücadelede kozlarını paylaştı.

Of İlçe Stadı'nda oynanan ve Murat Ergin Gözütok'un yönettiği karşılaşmada gol perdesini 6. dakikada Karabükspor'dan İlhan Depe açsa da Ofspor önce 17'de Niyazi Çolak'la beraberliği yakaladı sonra da 43'te penaltıdan Canberk Özçakır'ın attığı golle 2-1 öne geçti.

45. dakikada Vladimir Rodic'le skora tekrar denge getiren Karabükspor iki dakika sonra Ömer Çelik'in golüyle maçta tekrar öne geçti: 3-2.

Maçın 52. dakikasında Onur Ramazan Toprak'la yeniden eşitliği sağlayan ev sahibi Of spor 59. dakikada tekrar Canberk Özçakır'la öne geçti, mücadelede gol perdesini 70. dakikada Ofspor'dan Nevzat Bilen kapattı: 5-3.

Böylece Karabükspor'u 5-3 maülup eden Ofspor, rakibini eleyerek Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıktı.



