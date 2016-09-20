Gözü kupada
Göz-Göz, A SPOR’dan yayınlanacak kupaya göz dikti. Teknik direktör Okan Buruk, “Kupayı ikinci plana atamayız. Bizim her kulvarda iddialı olmamız gerek” dedi.
Türkiye Kupası 20 Eylül 2016, Salı
Güncelleme: 20 Eylül 2016, Pazartesi 22:03
TFF 1. Lig'in güçlü şampiyonluk adaylarından Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda da hedef büyüttü. A SPOR'dan yayınlanacak kupa mücadelelerinde 2. turda perşembe günü Kütahyaspor'u konuk edecek sarı-kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk, geniş bir kadroya sahip olduğu için kendisini şanslı hissettiğini söyledi. Buruk, hem ligde hem kupada şampiyonluk yolunda uzun bir maratonda mücadele edeceklerini vurguladı. ŞU ana kadar görev verdiği bütün futbolcularından istediği katkıyı aldığını belirten Buruk, "Bu haftaya kadar kime görev verdiysem yüzümü kara çıkarmadı. Bu takımdaki tüm futbolcularımız çok değerli. Formayı verirken çok adaletli davranıyorum. Kimsenin hakkını yemek istemem. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda da maçlarımız var. Kupayı kesinlikle ikinci plana atamayız. Bizim gibi bir kulübün her kulvarda iddialı olma durumu var. Takımdaki herkes kendini hazır tutacak" şeklinde konuştu.
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