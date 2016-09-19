2. tur 5 maçla başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçları yarın, 21 Eylül Çarşamba ile 22 Eylül Perşembe günü oynanacak.

Kupada 1. turu geçen 36 ekibin yanı sıra Spor Toto 2. Lig'den 36, TFF 1. Lig'den 18, Spor Toto Süper Lig'den de Bursaspor, Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor, Kayserispor, Kardemir Karabükspor, Adanaspor ile Aytemiz Alanyaspor olmak üzere toplam 98 takım, 2. turda mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar sonucunda rakiplerini yenen 49 takım, bir üst tura yükselecek.

- Program

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

12.30 Ofspor-Kardemir Karabükspor (Of İlçe)

15.00 Orhangazispor-Kayserispor (Orhangazi İlçe)

16.30 Elazığspor-Sarayönü Belediyespor (Elazığ Atatürk)

18.30 Afjet Afyonspor-Karşıyaka (Afyonkarahisar Yeni Şehir)

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Sancaktepe Belediyespor (Alanya Oba)

21 Eylül Çarşamba:

12.00 24 Erzincanspor-Adanaspor (Erzincan 13 Şubat)

13.00 Cizrespor-Aydınspor 1923 (Cizre İlçe)

13.00 Dersimspor-Eskişehirspor (Tunceli Atatürk)

14.00 Yomraspor-İstanbulspor (Yomra İlçe)

14.00 Kayseri Erciyesspor-Yeni Amasyaspor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi)

14.00 Hatayspor-Balıkesirspor (Antakya Atatürk)

14.00 Elaziz Belediyespor-Tokatspor (Elazığ Atatürk)

14.00 Sivas Belediyespor-Bucaspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

14.00 Karaman Belediyespor-Gümüşhanespor (Kemal Kaynaş)

14.00 Kırıkhanspor-Fethiyespor (Kırıkhan İlçe)

14.00 Düzyurtspor-1461 Trabzon (Ahmet Suat Yazıcı)

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Niğde Belediyespor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

14.30 Ankara Adliyespor-Menemen Belediyespor (Ankara OSTİM)

14.30 Zonguldak Kömürspor-Şanlıurfaspor (Devrek İlçe)

14.30 Kastamonuspor 1966-Tuzlaspor (Kastamonu Gazi)

14.30 Keçiörengücü-Anadolu Üsküdar 1908 (Ankara Aktepe)

14.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Çaykur Rizespor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

15.00 Sarıyer-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Yusuf Ziya Öniş)

15.00 Kocaeli Birlikspor-Sakaryaspor (Kocaeli Alparslan Türkeş)

15.00 Kırklarelispor-Etimesgut Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

15.00 Fatih Karagümrük-Giresunspor (Vefa)

15.00 Bandırmaspor-Yeşil Bursa (Bandırma 17 Eylül)

15.00 Nazilli Belediyespor-Kartalspor (Nazilli İlçe)

15.00 Konya Anadolu Selçukspor-Altınordu (Konya Büyükşehir Belediye Atatürk)

15.00 İnegölspor-Halide Edip Adıvarspor (İnegöl İlçe)

15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Manavgatspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

15.00 Kahramanmaraşspor-Hacettepe (Kahramanmaraş 12 Şubat)

15.00 Boluspor-Nevşehirspor Gençlik (Bolu Atatürk)

15.00 Pendikspor-Türk Metal Kırıkkalespor (Pendik)

15.00 Silivrispor-Ümraniyespor (Silivri)

15.00 Darıca Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Darıca İlçe)

16.30 Samsunspor-Diyarbekirspor (Samsun 19 Mayıs)

16.30 Yeni Malatyaspor-Kurtalanspor (Malatya İnönü)

19.00 Manisaspor-Çorum Belediyespor (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Trabzonspor-Serhat Ardahanspor (Hüseyin Avni Aker)

21.30 Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (5 Ocak Fatih Terim)

22 Eylül Perşembe:

12.00 Eyüpspor-Gaziantepspor (Eyüp)

14.00 Bayrampaşa-Bursaspor (Bahçelievler İl Özel İdare)

14.30 BUGSAŞ Spor-Sultanbeyli Belediyespor (Ankara OSTİM)

15.00 Kızılcabölükspor-Mersin İdmanyurdu (Kızılcabölük Semt Sahası)

16.30 Sivasspor-Tire 1922 (Yeni 4 Eylül)

16.30 Denizlispor-Kemerspor 2003 (Denizli Atatürk)

19.00 Büyükşehir Gaziantepspor-Düzcespor (Kamil Ocak)

21.30 Göztepe-Kütahyaspor (İzmir Atatürk)