Kupada geri sayım
Türkiye Kupası 18 Eylül 2016, Pazar
Güncelleme: 18 Eylül 2016, Cumartesi 23:00
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur mücadelelerinde geri sayım sürüyor. 20 Eylül'de başlayacak büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor 'da yaşanmaya devam edecek. Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfini ekranlarınıza taşıyan A Spor , maç önü ve maç sonu özel röportajlarla kupa heyecanını yaşatmaya devam edecek. Trabzonspor, Bursaspor gibi Süper Lig takımlarının da yer aldığı 2. tur Türkiye Kupası'nda canlı yayın programı şöyle:
20 Eylül Salı:
12.30 OFSPOR-KARABÜK
15.00 ORHANGAZİ-KAYSERİ
18.30 AFYON-KARŞIYAKA
21.00 ALANYA-SANCAKTEPE
21 Eylül Çarşamba:
12.00 24ERZİNCAN-ADANA
14.30 MANİSA BB-Ç. RİZESPOR
16.30 SAMSUN -DİYARBEKİR
19.00 TRABZON -S. ARDAHAN
21.30 ADANA DEMİR-ERZURUM
22 Eylül Perşembe:
EYÜP -GAZİANTEP
BAYRAMPAŞA-BURSA
SİVAS-TİRE 1922
GAZİANTEP BB-DÜZCE
GÖZTEPE-KÜTAHYA
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