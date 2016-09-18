Kupada geri sayım

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur mücadelelerinde geri sayım sürüyor. 20 Eylül'de başlayacak büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor 'da yaşanmaya devam edecek. Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfini ekranlarınıza taşıyan A Spor , maç önü ve maç sonu özel röportajlarla kupa heyecanını yaşatmaya devam edecek. Trabzonspor, Bursaspor gibi Süper Lig takımlarının da yer aldığı 2. tur Türkiye Kupası'nda canlı yayın programı şöyle:



20 Eylül Salı:

12.30 OFSPOR-KARABÜK

15.00 ORHANGAZİ-KAYSERİ

18.30 AFYON-KARŞIYAKA

21.00 ALANYA-SANCAKTEPE



21 Eylül Çarşamba:

12.00 24ERZİNCAN-ADANA

14.30 MANİSA BB-Ç. RİZESPOR

16.30 SAMSUN -DİYARBEKİR

19.00 TRABZON -S. ARDAHAN

21.30 ADANA DEMİR-ERZURUM



22 Eylül Perşembe:

EYÜP -GAZİANTEP

BAYRAMPAŞA-BURSA

SİVAS-TİRE 1922

GAZİANTEP BB-DÜZCE

GÖZTEPE-KÜTAHYA