Konya’nın 19 maçlık serisi sona erdi
Türkiye Kupası 21 Nisan 2016, Perşembe
Güncelleme: 21 Nisan 2016, Perşembe 01:21
Torku Konyaspor'un 19 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Yeşil-beyazlılar, 2016 yılında 12'si Süper Lig'de 7'si Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere oynadığı 19 resmi maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik almıştı. Konya kupada da bu sezon ilk kez mağlup oldu (9 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi).
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