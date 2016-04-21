Konya’nın 19 maçlık serisi sona erdi

Torku Konyaspor'un 19 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Yeşil-beyazlılar, 2016 yılında 12'si Süper Lig'de 7'si Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere oynadığı 19 resmi maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik almıştı. Konya kupada da bu sezon ilk kez mağlup oldu (9 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi).