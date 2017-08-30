Aboubakar için fiyat yükselttiler

Fransız spor sitesi Foot Mercato'nun yayınladığı habere göre, daha önce 15 milyon euro'luk teklif yapan Marsilya, Porto'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Kamerunlu golcü için teklifini 17 milyon euro'ya yükseltti.

Şimdi, yeni teklifi değerlendiren Porto'da teknik direktör Sergio Conceiçao'nun transfere izin verip vermeyeceği merak konusu.

Vincent Aboubakar geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 19 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.