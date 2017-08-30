 Aboubakar için fiyat yükselttiler – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Aboubakar için fiyat yükselttiler

    Aboubakar için fiyat yükselttiler

    Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın transferi için bizzat seferber olduğu Vincent Vincent Aboubakar ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

    Fransız spor sitesi Foot Mercato'nun yayınladığı habere göre, daha önce 15 milyon euro'luk teklif yapan Marsilya, Porto'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Kamerunlu golcü için teklifini 17 milyon euro'ya yükseltti.

    Şimdi, yeni teklifi değerlendiren Porto'da teknik direktör Sergio Conceiçao'nun transfere izin verip vermeyeceği merak konusu.

    Vincent Aboubakar geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 19 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 07:11
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