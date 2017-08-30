Aboubakar için fiyat yükselttiler
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın transferi için bizzat seferber olduğu Vincent Vincent Aboubakar ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fransız spor sitesi Foot Mercato'nun yayınladığı habere göre, daha önce 15 milyon euro'luk teklif yapan Marsilya, Porto'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Kamerunlu golcü için teklifini 17 milyon euro'ya yükseltti.
Şimdi, yeni teklifi değerlendiren Porto'da teknik direktör Sergio Conceiçao'nun transfere izin verip vermeyeceği merak konusu.
Vincent Aboubakar geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 19 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.
- 30 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 07:11
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Krala dönüş
Toplam 1
Yorum
Vasıfsız Bu adam sıradan bir forvet gibi boşa para saçmak olur bize oyunu okuyabilen ve topu ilerde tutabilen bir forvet lazîm
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İşi bitiren adam!
Toplam 1
Yorum
hahahahaha hep birlikte elele ağlamaya devam edin :))
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F.Bahçe gururla sunar
Toplam 5
Yorum
Aykut Saat 3 ve haber 30 dk evvel yayınlandı umarım gerçekleşir
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