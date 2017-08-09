 Süper Lig'de bu yaz hangi transferler yapıldı? – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Süper Lig'de bu yaz hangi transferler yapıldı?

    Süper Lig'de bu yaz hangi transferler yapıldı?

    Süper Lig'de 2017-18 sezonu öncesi transferde hangi takım kimi aldı kimi sattı? Süper Lig'e hangi yıldız oyuncular transfer edildi, kim, hangi takımın yolunu tuttu? İşte detaylı liste...

    Süper Lig'de 2017-18 sezonu öncesi transfer sezonu devam ediyor.

    İşte gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan takımların bu yaz yaptıkları transferler...

    BEŞİKTAŞ'IN TRANSFERLERİ
    GELENLER GİDENLER
    Caner Erkin Demba Ba
    Atınç Nukan Vincent Aboubakar
    Pepe Marcelo Guedes
    Gökhan Töre (Kiralıktan döndü) Ersan Gülüm
    Mustafa Pektemek (Kiralıktan döndü) Rhodolfo
    Orkan Çınar Ömer Şişmanoğlu
    Alvaro Negredo
    Jeremain Lens

    BAŞAKŞEHİR'İN TRANSFERLERİ
    GELENLER GİDENLER
    Eljero Elia Mustafa Pektemek
    Tunay Torun Samuel Holmen
    Aurelien Chedjou Doka
    Mevlüt Erdinç Cengiz Ünder
    Gökhan İnler Cenk Şahin
    Gael Clichy Cenk Ahmet Alkılıç
    Sokol Cikalleshi (Kiralıktan döndü) Yalçın Ayhan
    Kerim Frei Ferhat Öztorun
    Manuel da Costa Rajko Rotman
    Mert Günok Eren Albayrak
    Bekir İrtegün
    Atabey Çiçek

    FENERBAHÇE'NİN TRANSFERLERİ
    GELENLER GİDENLER
    Mathieu Valbuena Moussa Sow
    Mehmet Ekici Jeremain Lens
    Nabil Dirar Fabiano
    Carlos Kameni Oleksandr Karavaev
    Mauricio Isla Emmanuel Emenike
    Volkan Şen
    Ertuğrul Taşkıran
    Hakan Cinemre
    Simon Kjaer

    GALATASARAY'IN TRANSFERLERİ
    GELENLER GİDENLER
    Younes Belhanda Aurelien Chedjou
    Maicon Lukas Podolski
    Mariano Salih Dursun
    Bafetimbi Gomis Sabri Sarıoğlu
    Emrah Başsan (Kiralıktan döndü) Josue
    Ryan Donk (Kiralıktan döndü) Bruma
    Tarık Çamdal (Kiralıktan döndü) Semih Kaya
    Badou Ndiaye Wesley Sneijder
    Fernando Reges Cenk Gönen
    Volkan Pala

    ANTALYASPOR'UN TRANSFERLERİ
    GELENLER GİDENLER
    Jeremy Menez Serdar Özkan
    Maicon Ramon Motta
    Salih Dursun Mbilla Etame
    Aydin Karabulut Jean Makoun
    Jean-Armel Drole Amadaiya Rennie
    Ruud Boffin Anıl Koç
    Musa Nizam
    Johan Djourou

    TRABZONSPOR'UN TRANSFERLERİ
    GELENLER GİDENLER
    Juraj Kucka Muhammet Demir
    Theo Bongonda Mehmet Ekici
    Kamil Çörekçi Zeki Yavru
    Aykut Demir (Kiralıktan döndü) Musa Nizam
    Sefa Yılmaz (Kiralıktan döndü)
    Burak Yılmaz

    AKHİSAR BELEDİYESPOR'UN TRANSFERLERİ
    GELENLER GİDENLER
    Alperen Babacan Jeremy Bokila
    Eray Ataseven Mervan Çelik
    Miguel Lopes Ricardo Vaz Te
    Petar Grbic (Kiralıktan döndü) Custodio
    Helder Barbosa Sokol Cikalleshi
    Paulo Henrique Özer Hurmacı
    Serginho Alper Uludağ

    GENÇLERBİRLİĞİ'NİN TRANSFERLERİ
    GELENLER GİDENLER
    Petar Skuletic Aydın Karabulut
    Ousmane N'Diaye Ferhat Görgülü
    Serdar Özkan Serdar Gürler
    Ahmet İlhan Özek Anıl Karaer
    Zeki Yavru Selçuk Şahin
    Elvis Manu Jonathan Ring
    Diallo Guidileye Umut Sözen
    Alper Uludağ
    Jailton Paraiba

    KASIMPAŞA'NIN TRANSFERLERİ
    GELENLER GİDENLER
    Markus Neumayr Tunay Torun
    Syam Ben Youssef Titi
    Trezeguet Andre Castro
    Michael Rangel Aydın Yılmaz
    Samuel Eduok Vasil Bozhikov
    Jhon Murillo Kenny Otigba
    Bernard Mensah Cristian Guanca
    Batuhan Altıntaş
    Hamit Yıldırım
    Emirhan Emir
    Turgut Şahin

    KONYASPOR'UN TRANSFERLERİ
    GELENLER GİDENLER
    Patrik Carlgren Jagos Vukovic
    Mehdi Bourabia Barry Douglas
    Abdou Razack Traore Marc Kibong Mbamba
    Savaş Polat Kaya Tarakçı
    Wilfred Moke Dimitar Rangelov
    Imoh Ezekiel Abdülkerim Bardakçı
    Ferhat Öztorun Mehmet Uslu
    Eren Albayrak Alban Meha
    Emre Can Atila Ali Dere
    Musa Araz
    Kaan Özdemir

    KARABÜKSPOR'UN TRANSFERLERİ
    GELENLER GİDENLER
    Ferhat Görgülü Abdou Razack Traore
    Hamidou Traore Ermin Zec
    Gabriel Torje Dejan Lazarevic
    Hakan Aslantaş (Kiralıktan döndü) Marius Alexe
    Vladimir Rodic (Kiralıktan döndü) Hakan Aslantaş
    Gheorghe Grozav

    ALANYASPOR'UN TRANSFERLERİ
    GELENLER GİDENLER
    M'Billa Etame Donald Guerrier
    Giannis Maniatis Gökay İravul
    Cenk Ahmet Alkılıç Ismail Aissati
    Yusuf Çoban Junior Fernandes
    Fabrice N'Sakala Daniel Candeias
    Remy Riou Kenneth Omeruo
    Welinton Alişan Şeker

    OSMANLISPOR'UN TRANSFERLERİ
    GELENLER GİDENLER
    Serdar Gürler Caner Arıcı
    Ali Özgün Pierre Webo
    Cheick Diabate (Kiralıktan döndü) Erdal Kılıçaslan
    Umut Nayır (Kiralıktan döndü) Adam Maher
    Raheem Lawal (Kiralıktan döndü) Aykut Demir
    Andreas Maxsö Dzon Delarge
    Özer Hurmacı Badou Ndiaye

    KAYSERİSPOR'UN TRANSFERLERİ
    GELENLER GİDENLER
    Fernando Boldrin Alain Traore
    Silviu Lung Jr. Samba Sow
    Dejan Meleg Larrys Mabiala
    Cristian Sapunaru Kubilay Snmez
    Tiago Lopes Furkan Yaman
    Şamil Cinaz Raheem Lawal
    Atila Turan Rajko Rotman
    Gonzalo Espinoza Hakan Aslantaş
    Asamoah Gyan Mert Ilıman
    Canberk Aydın Efe Özarslan
    Stephane Badji Furkan Yaman
    Ömer Kandemir
    Oğuzhan Berber
    Erdal Öztürk
    Geoffrey Bia
    Erkan Kaş
    Umut Sönmez

    BURSASPOR'UN TRANSFERLERİ
    GELENLER GİDENLER
    Titi Tomas Sivok
    Ozan Kökçü Yaya Sane
    Barış Yardımcı Şamil Cinaz
    William Troost-Ekong Erdem Özgenç
    Tomas Necid (Kiralıktan döndü) Yonathan Del Valle
    Emmanuel Badu Mert Günok
    Mikel Agu Boban Jovic

    SİVASSPOR'UN TRANSFERLERİ
    GELENLER GİDENLER
    Vitali Djakov İbrahim Öztürk
    Hakan Bilgiç Adem Koçak
    Muhammet Demir Hasan Hatipoğlu
    Arouna Kone Gökhan Süzen
    Cem Özdemir Burhan Eşer
    Mert Hakan Yandaş Ahmet Cebe
    Elderson Fatih Çıplak
    Mattias Bjarsmyr Emre Öztürk
    Vitali Djakov Yiğit İncedemir
    Sergio Rochet Erkan Kaş
    Hasan Türk Theofanis Gekas
    Auremir Cenk Sarıtaş
    Ümit Karaal

    Yeni Malatyaspor

    YENİ MALATYASPOR'UN TRANSFERLERİ
    GELENLER GİDENLER
    Khalid Boutaib Osman Fırat
    Fabien Farnolle İrfan Başaran
    Ali Dere Yiğitcan Erdoğan
    Yalçın Ayhan Sezer Özmen
    Issiar Dia Taşkın Çalış
    Issam Chebake Mehmet Sak
    Sincere Seth Sedat Agçay
    Nacer Barazite Yakup Alkan
    Aly Cissokho Austin Amutu
    Turgut Şahin Caner Arıcı
    Semih Beyaz
    Savaş Tağa
    Ferhat Kiraz
    Boubacar Dialiba

    GÖZTEPE'NİN TRANSFERLERİ
    GELENLER GİDENLER
    Axel Ngando Emre Aygün
    Yoan Gouffran Sinan Özkan
    Andre Castro Famoussa Kone
    Sabri Sarıoğlu Mehmet Erdem Uğurlu
    Selçuk Şahin Gencer Cansev
    Oscar Scarione Burak Çolak
    Rajko Rotman Soner Dikmen
    Nabil Ghilas Umut Nayır
    Doğanay Kılıç Gökhan Karadeniz
    Sabri Sarıoğlu Jean-Jacques Gosso
    Mathieu Peybernes Murat Akın
    Beto Lokman Gör
    Hakan Cinemre Canberk Dilaver
    Serkan Bakan Fethi Özer
    Kadu
    Ömer Şişmanoğlu
    Muhammed Enes Durmuş
    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:44
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    Süper Lig'de bu yaz hangi transferler yapıldı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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