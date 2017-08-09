Süper Lig'de bu yaz hangi transferler yapıldı?

Süper Lig'de 2017-18 sezonu öncesi transferde hangi takım kimi aldı kimi sattı? Süper Lig'e hangi yıldız oyuncular transfer edildi, kim, hangi takımın yolunu tuttu? İşte detaylı liste...
Süper Lig'de 2017-18 sezonu öncesi transfer sezonu devam ediyor.
İşte gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan takımların bu yaz yaptıkları transferler...
|
|
BEŞİKTAŞ'IN TRANSFERLERİ
|GELENLER
|GİDENLER
|Caner Erkin
|Demba Ba
|Atınç Nukan
|Vincent Aboubakar
|Pepe
|Marcelo Guedes
|Gökhan Töre (Kiralıktan döndü)
|Ersan Gülüm
|Mustafa Pektemek (Kiralıktan döndü)
|Rhodolfo
|Orkan Çınar
|Ömer Şişmanoğlu
|Alvaro Negredo
|
|Jeremain Lens
|
|
|
BAŞAKŞEHİR'İN TRANSFERLERİ
|GELENLER
|GİDENLER
|Eljero Elia
|Mustafa Pektemek
|Tunay Torun
|Samuel Holmen
|Aurelien Chedjou
|Doka
|Mevlüt Erdinç
|Cengiz Ünder
|Gökhan İnler
|Cenk Şahin
|Gael Clichy
|Cenk Ahmet Alkılıç
|Sokol Cikalleshi (Kiralıktan döndü)
|Yalçın Ayhan
|Kerim Frei
|Ferhat Öztorun
|Manuel da Costa
|Rajko Rotman
|Mert Günok
|Eren Albayrak
|
|Bekir İrtegün
|
|Atabey Çiçek
|
|
FENERBAHÇE'NİN TRANSFERLERİ
|GELENLER
|GİDENLER
|Mathieu Valbuena
|Moussa Sow
|Mehmet Ekici
|Jeremain Lens
|Nabil Dirar
|Fabiano
|Carlos Kameni
|Oleksandr Karavaev
|Mauricio Isla
|Emmanuel Emenike
|
|Volkan Şen
|
|Ertuğrul Taşkıran
|
|Hakan Cinemre
|
|Simon Kjaer
|
|
GALATASARAY'IN TRANSFERLERİ
|GELENLER
|GİDENLER
|Younes Belhanda
|Aurelien Chedjou
|Maicon
|Lukas Podolski
|Mariano
|Salih Dursun
|Bafetimbi Gomis
|Sabri Sarıoğlu
|Emrah Başsan (Kiralıktan döndü)
|Josue
|Ryan Donk (Kiralıktan döndü)
|Bruma
|Tarık Çamdal (Kiralıktan döndü)
|Semih Kaya
|Badou Ndiaye
|Wesley Sneijder
|Fernando Reges
|Cenk Gönen
|
|Volkan Pala
|
|
ANTALYASPOR'UN TRANSFERLERİ
|GELENLER
|GİDENLER
|Jeremy Menez
|Serdar Özkan
|Maicon
|Ramon Motta
|Salih Dursun
|Mbilla Etame
|Aydin Karabulut
|Jean Makoun
|Jean-Armel Drole
|Amadaiya Rennie
|Ruud Boffin
|Anıl Koç
|Musa Nizam
|
|Johan Djourou
|
|
|
TRABZONSPOR'UN TRANSFERLERİ
|GELENLER
|GİDENLER
|Juraj Kucka
|Muhammet Demir
|Theo Bongonda
|Mehmet Ekici
|Kamil Çörekçi
|Zeki Yavru
|Aykut Demir (Kiralıktan döndü)
|Musa Nizam
|Sefa Yılmaz (Kiralıktan döndü)
|
|Burak Yılmaz
|
|
|
AKHİSAR BELEDİYESPOR'UN TRANSFERLERİ
|GELENLER
|GİDENLER
|Alperen Babacan
|Jeremy Bokila
|Eray Ataseven
|Mervan Çelik
|Miguel Lopes
|Ricardo Vaz Te
|Petar Grbic (Kiralıktan döndü)
|Custodio
|Helder Barbosa
|Sokol Cikalleshi
|Paulo Henrique
|Özer Hurmacı
|Serginho
|Alper Uludağ
|
|
GENÇLERBİRLİĞİ'NİN TRANSFERLERİ
|GELENLER
|GİDENLER
|Petar Skuletic
|Aydın Karabulut
|Ousmane N'Diaye
|Ferhat Görgülü
|Serdar Özkan
|Serdar Gürler
|Ahmet İlhan Özek
|Anıl Karaer
|Zeki Yavru
|Selçuk Şahin
|Elvis Manu
|Jonathan Ring
|Diallo Guidileye
|Umut Sözen
|Alper Uludağ
|
|Jailton Paraiba
|
|
|
KASIMPAŞA'NIN TRANSFERLERİ
|GELENLER
|GİDENLER
|Markus Neumayr
|Tunay Torun
|Syam Ben Youssef
|Titi
|Trezeguet
|Andre Castro
|Michael Rangel
|Aydın Yılmaz
|Samuel Eduok
|Vasil Bozhikov
|Jhon Murillo
|Kenny Otigba
|Bernard Mensah
|Cristian Guanca
|
|Batuhan Altıntaş
|
|Hamit Yıldırım
|
|Emirhan Emir
|
|Turgut Şahin
|
|
KONYASPOR'UN TRANSFERLERİ
|GELENLER
|GİDENLER
|Patrik Carlgren
|Jagos Vukovic
|Mehdi Bourabia
|Barry Douglas
|Abdou Razack Traore
|Marc Kibong Mbamba
|Savaş Polat
|Kaya Tarakçı
|Wilfred Moke
|Dimitar Rangelov
|Imoh Ezekiel
|Abdülkerim Bardakçı
|Ferhat Öztorun
|Mehmet Uslu
|Eren Albayrak
|Alban Meha
|Emre Can Atila
|Ali Dere
|Musa Araz
|
|Kaan Özdemir
|
|
|
KARABÜKSPOR'UN TRANSFERLERİ
|GELENLER
|GİDENLER
|Ferhat Görgülü
|Abdou Razack Traore
|Hamidou Traore
|Ermin Zec
|Gabriel Torje
|Dejan Lazarevic
|Hakan Aslantaş (Kiralıktan döndü)
|Marius Alexe
|Vladimir Rodic (Kiralıktan döndü)
|Hakan Aslantaş
|Gheorghe Grozav
|
|
|
ALANYASPOR'UN TRANSFERLERİ
|GELENLER
|GİDENLER
|M'Billa Etame
|Donald Guerrier
|Giannis Maniatis
|Gökay İravul
|Cenk Ahmet Alkılıç
|Ismail Aissati
|Yusuf Çoban
|Junior Fernandes
|Fabrice N'Sakala
|Daniel Candeias
|Remy Riou
|Kenneth Omeruo
|Welinton
|Alişan Şeker
|
|
OSMANLISPOR'UN TRANSFERLERİ
|GELENLER
|GİDENLER
|Serdar Gürler
|Caner Arıcı
|Ali Özgün
|Pierre Webo
|Cheick Diabate (Kiralıktan döndü)
|Erdal Kılıçaslan
|Umut Nayır (Kiralıktan döndü)
|Adam Maher
|Raheem Lawal (Kiralıktan döndü)
|Aykut Demir
|Andreas Maxsö
|Dzon Delarge
|Özer Hurmacı
|Badou Ndiaye
|
|
KAYSERİSPOR'UN TRANSFERLERİ
|GELENLER
|GİDENLER
|Fernando Boldrin
|Alain Traore
|Silviu Lung Jr.
|Samba Sow
|Dejan Meleg
|Larrys Mabiala
|Cristian Sapunaru
|Kubilay Snmez
|Tiago Lopes
|Furkan Yaman
|Şamil Cinaz
|Raheem Lawal
|Atila Turan
|Rajko Rotman
|Gonzalo Espinoza
|Hakan Aslantaş
|Asamoah Gyan
|Mert Ilıman
|Canberk Aydın
|Efe Özarslan
|Stephane Badji
|Furkan Yaman
|Ömer Kandemir
|
|Oğuzhan Berber
|
|Erdal Öztürk
|
|Geoffrey Bia
|
|Erkan Kaş
|
|Umut Sönmez
|
|
|
BURSASPOR'UN TRANSFERLERİ
|GELENLER
|GİDENLER
|Titi
|Tomas Sivok
|Ozan Kökçü
|Yaya Sane
|Barış Yardımcı
|Şamil Cinaz
|William Troost-Ekong
|Erdem Özgenç
|Tomas Necid (Kiralıktan döndü)
|Yonathan Del Valle
|Emmanuel Badu
|Mert Günok
|Mikel Agu
|Boban Jovic
|
|
SİVASSPOR'UN TRANSFERLERİ
|GELENLER
|GİDENLER
|Vitali Djakov
|İbrahim Öztürk
|Hakan Bilgiç
|Adem Koçak
|Muhammet Demir
|Hasan Hatipoğlu
|Arouna Kone
|Gökhan Süzen
|Cem Özdemir
|Burhan Eşer
|Mert Hakan Yandaş
|Ahmet Cebe
|Elderson
|Fatih Çıplak
|Mattias Bjarsmyr
|Emre Öztürk
|Vitali Djakov
|Yiğit İncedemir
|Sergio Rochet
|Erkan Kaş
|Hasan Türk
|Theofanis Gekas
|Auremir
|Cenk Sarıtaş
|
|Ümit Karaal
|
|
YENİ MALATYASPOR'UN TRANSFERLERİ
|GELENLER
|GİDENLER
|Khalid Boutaib
|Osman Fırat
|Fabien Farnolle
|İrfan Başaran
|Ali Dere
|Yiğitcan Erdoğan
|Yalçın Ayhan
|Sezer Özmen
|Issiar Dia
|Taşkın Çalış
|Issam Chebake
|Mehmet Sak
|Sincere Seth
|Sedat Agçay
|Nacer Barazite
|Yakup Alkan
|Aly Cissokho
|Austin Amutu
|Turgut Şahin
|Caner Arıcı
|
|Semih Beyaz
|
|Savaş Tağa
|
|Ferhat Kiraz
|
|Boubacar Dialiba
|
|
GÖZTEPE'NİN TRANSFERLERİ
|GELENLER
|GİDENLER
|Axel Ngando
|Emre Aygün
|Yoan Gouffran
|Sinan Özkan
|Andre Castro
|Famoussa Kone
|Sabri Sarıoğlu
|Mehmet Erdem Uğurlu
|Selçuk Şahin
|Gencer Cansev
|Oscar Scarione
|Burak Çolak
|Rajko Rotman
|Soner Dikmen
|Nabil Ghilas
|Umut Nayır
|Doğanay Kılıç
|Gökhan Karadeniz
|Sabri Sarıoğlu
|Jean-Jacques Gosso
|Mathieu Peybernes
|Murat Akın
|Beto
|Lokman Gör
|Hakan Cinemre
|Canberk Dilaver
|Serkan Bakan
|Fethi Özer
|Kadu
|
|Ömer Şişmanoğlu
|
|Muhammed Enes Durmuş
|
Süper Lig'de bu yaz hangi transferler yapıldı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.