Süper Lig'de bu yaz hangi transferler yapıldı?

Süper Lig'de 2017-18 sezonu öncesi transfer sezonu devam ediyor.



İşte gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan takımların bu yaz yaptıkları transferler...

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFERLERİ

GELENLER GİDENLER Caner Erkin Demba Ba Atınç Nukan Vincent Aboubakar Pepe Marcelo Guedes Gökhan Töre (Kiralıktan döndü) Ersan Gülüm Mustafa Pektemek (Kiralıktan döndü) Rhodolfo Orkan Çınar Ömer Şişmanoğlu Alvaro Negredo Jeremain Lens

BAŞAKŞEHİR'İN TRANSFERLERİ

GELENLER GİDENLER Eljero Elia Mustafa Pektemek Tunay Torun Samuel Holmen Aurelien Chedjou Doka Mevlüt Erdinç Cengiz Ünder Gökhan İnler Cenk Şahin Gael Clichy Cenk Ahmet Alkılıç Sokol Cikalleshi (Kiralıktan döndü) Yalçın Ayhan Kerim Frei Ferhat Öztorun Manuel da Costa Rajko Rotman Mert Günok Eren Albayrak Bekir İrtegün Atabey Çiçek

FENERBAHÇE'NİN TRANSFERLERİ

GELENLER GİDENLER Mathieu Valbuena Moussa Sow Mehmet Ekici Jeremain Lens Nabil Dirar Fabiano Carlos Kameni Oleksandr Karavaev Mauricio Isla Emmanuel Emenike Volkan Şen Ertuğrul Taşkıran Hakan Cinemre Simon Kjaer

GALATASARAY'IN TRANSFERLERİ

GELENLER GİDENLER Younes Belhanda Aurelien Chedjou Maicon Lukas Podolski Mariano Salih Dursun Bafetimbi Gomis Sabri Sarıoğlu Emrah Başsan (Kiralıktan döndü) Josue Ryan Donk (Kiralıktan döndü) Bruma Tarık Çamdal (Kiralıktan döndü) Semih Kaya Badou Ndiaye Wesley Sneijder Fernando Reges Cenk Gönen Volkan Pala

ANTALYASPOR'UN TRANSFERLERİ

GELENLER GİDENLER Jeremy Menez Serdar Özkan Maicon Ramon Motta Salih Dursun Mbilla Etame Aydin Karabulut Jean Makoun Jean-Armel Drole Amadaiya Rennie Ruud Boffin Anıl Koç Musa Nizam Johan Djourou

TRABZONSPOR'UN TRANSFERLERİ

GELENLER GİDENLER Juraj Kucka Muhammet Demir Theo Bongonda Mehmet Ekici Kamil Çörekçi Zeki Yavru Aykut Demir (Kiralıktan döndü) Musa Nizam Sefa Yılmaz (Kiralıktan döndü) Burak Yılmaz

AKHİSAR BELEDİYESPOR'UN TRANSFERLERİ

GELENLER GİDENLER Alperen Babacan Jeremy Bokila Eray Ataseven Mervan Çelik Miguel Lopes Ricardo Vaz Te Petar Grbic (Kiralıktan döndü) Custodio Helder Barbosa Sokol Cikalleshi Paulo Henrique Özer Hurmacı Serginho Alper Uludağ

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN TRANSFERLERİ

GELENLER GİDENLER Petar Skuletic Aydın Karabulut Ousmane N'Diaye Ferhat Görgülü Serdar Özkan Serdar Gürler Ahmet İlhan Özek Anıl Karaer Zeki Yavru Selçuk Şahin Elvis Manu Jonathan Ring Diallo Guidileye Umut Sözen Alper Uludağ Jailton Paraiba

KASIMPAŞA'NIN TRANSFERLERİ

GELENLER GİDENLER Markus Neumayr Tunay Torun Syam Ben Youssef Titi Trezeguet Andre Castro Michael Rangel Aydın Yılmaz Samuel Eduok Vasil Bozhikov Jhon Murillo Kenny Otigba Bernard Mensah Cristian Guanca Batuhan Altıntaş Hamit Yıldırım Emirhan Emir Turgut Şahin

KONYASPOR'UN TRANSFERLERİ

GELENLER GİDENLER Patrik Carlgren Jagos Vukovic Mehdi Bourabia Barry Douglas Abdou Razack Traore Marc Kibong Mbamba Savaş Polat Kaya Tarakçı Wilfred Moke Dimitar Rangelov Imoh Ezekiel Abdülkerim Bardakçı Ferhat Öztorun Mehmet Uslu Eren Albayrak Alban Meha Emre Can Atila Ali Dere Musa Araz Kaan Özdemir

KARABÜKSPOR'UN TRANSFERLERİ

GELENLER GİDENLER Ferhat Görgülü Abdou Razack Traore Hamidou Traore Ermin Zec Gabriel Torje Dejan Lazarevic Hakan Aslantaş (Kiralıktan döndü) Marius Alexe Vladimir Rodic (Kiralıktan döndü) Hakan Aslantaş Gheorghe Grozav

ALANYASPOR'UN TRANSFERLERİ

GELENLER GİDENLER M'Billa Etame Donald Guerrier Giannis Maniatis Gökay İravul Cenk Ahmet Alkılıç Ismail Aissati Yusuf Çoban Junior Fernandes Fabrice N'Sakala Daniel Candeias Remy Riou Kenneth Omeruo Welinton Alişan Şeker

OSMANLISPOR'UN TRANSFERLERİ

GELENLER GİDENLER Serdar Gürler Caner Arıcı Ali Özgün Pierre Webo Cheick Diabate (Kiralıktan döndü) Erdal Kılıçaslan Umut Nayır (Kiralıktan döndü) Adam Maher Raheem Lawal (Kiralıktan döndü) Aykut Demir Andreas Maxsö Dzon Delarge Özer Hurmacı Badou Ndiaye

KAYSERİSPOR'UN TRANSFERLERİ

GELENLER GİDENLER Fernando Boldrin Alain Traore Silviu Lung Jr. Samba Sow Dejan Meleg Larrys Mabiala Cristian Sapunaru Kubilay Snmez Tiago Lopes Furkan Yaman Şamil Cinaz Raheem Lawal Atila Turan Rajko Rotman Gonzalo Espinoza Hakan Aslantaş Asamoah Gyan Mert Ilıman Canberk Aydın Efe Özarslan Stephane Badji Furkan Yaman Ömer Kandemir Oğuzhan Berber Erdal Öztürk Geoffrey Bia Erkan Kaş Umut Sönmez

BURSASPOR'UN TRANSFERLERİ

GELENLER GİDENLER Titi Tomas Sivok Ozan Kökçü Yaya Sane Barış Yardımcı Şamil Cinaz William Troost-Ekong Erdem Özgenç Tomas Necid (Kiralıktan döndü) Yonathan Del Valle Emmanuel Badu Mert Günok Mikel Agu Boban Jovic

SİVASSPOR'UN TRANSFERLERİ

GELENLER GİDENLER Vitali Djakov İbrahim Öztürk Hakan Bilgiç Adem Koçak Muhammet Demir Hasan Hatipoğlu Arouna Kone Gökhan Süzen Cem Özdemir Burhan Eşer Mert Hakan Yandaş Ahmet Cebe Elderson Fatih Çıplak Mattias Bjarsmyr Emre Öztürk Vitali Djakov Yiğit İncedemir Sergio Rochet Erkan Kaş Hasan Türk Theofanis Gekas Auremir Cenk Sarıtaş Ümit Karaal

YENİ MALATYASPOR'UN TRANSFERLERİ

GELENLER GİDENLER Khalid Boutaib Osman Fırat Fabien Farnolle İrfan Başaran Ali Dere Yiğitcan Erdoğan Yalçın Ayhan Sezer Özmen Issiar Dia Taşkın Çalış Issam Chebake Mehmet Sak Sincere Seth Sedat Agçay Nacer Barazite Yakup Alkan Aly Cissokho Austin Amutu Turgut Şahin Caner Arıcı Semih Beyaz Savaş Tağa Ferhat Kiraz Boubacar Dialiba

GÖZTEPE'NİN TRANSFERLERİ