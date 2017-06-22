Boşta kalan yıldızlar kulüp arıyor

Kariyerlerinde düşüşe geçmeleri, ileri yaşları ve yüksek kazançları gibi gerekçelerle kulüplerinin geçen sezon sonunda kendileriyle yeni sözleşme imzalamaya yanaşmadığı söz konusu yıldızlar, boşta olması nedeniyle birçok önemli takımın iştahını kabartıyor.

Bonservisi elinde olması sebebiyle bu sezon birçok kulübün transfer listesinde yer alan yıldız oyunculardan rahatlıkla ilk 11 kurulabiliyor.

- Casillas teklif bekliyor

Bir dönem dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Iker Casillas, Portekiz temsilcisi Porto ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıktı.

İspanya Milli Takımı ile 2010'da Dünya Kupası kaldıran, 2008 ve 2012'de ise Avrupa şampiyonluğu yaşayan 36 yaşındaki Casillas, uzun yıllar formasını giydiği Real Madrid ile de 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupa, 5 lig, 2 İspanya Kral Kupası ve 4 İspanya Süper Kupa zaferi yaşadı.

Kalecilik tarihindeki en başarılı kariyerlerden birine sahip İspanyol oyuncuyu Liverpool, Olympique Marsilya, Paris Saint-Germain (PSG) ve Antalyaspor'un kadrosuna katmak istediği iddia ediliyor.

- Emektar stoperler serbest kaldı

Uzun yıllar aynı takıma hizmet eden ve sözleşme yenilemeyen dünyaca ünlü defans oyuncularından Real Madridli Pepe ve Chelseali John Terry, yeni duraklarını bekliyor.

Real Madrid'in en istikrarlı oyuncuları arasında yer alan ve 10 sezonda 334 maça çıkan Pepe, ilerleyen yaşı ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle geçen sezon takımında 13 lig maçında forma giyebildi.

Kulübünün 1 yıllık sözleşme yenileme teklifini yeterli bulmadığı için boşa çıkan Portekizli yıldız, birçok takımın listesinde yer alıyor. Portekiz Milli Takımı'nda EURO 2016'da şampiyonluk yaşayan 34 yaşındaki stoperin Zenit, Inter, PSG ve Galatasaray'ın radarında olduğu öne sürülüyor.

İngiltere'nin en başarılı savunma oyuncuları arasında gösterilen ve altyapısından yetiştiği Chelsea'nin A Takımı'nda 19 yıl görev almasının ardından sezon sonunda takımdan ayrılan 36 yaşındaki Terry ise Çin kulüplerinin yanı sıra Premier Lig'den Swansea City ve Bournemouth, Championship ekiplerinden Aston Villa ve Birmingham City'nin takibinde yer alıyor.

- Türk takımlarının gözdesi Clichy

Manchester City'nin, Fransız bek oyuncuları Gael Clichy ve Bacary Sagna ile sözleşme yenilememesinin ardından iki yıldıza da birçok teklif geliyor.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in transfer listesinde yer aldığı ileri sürülen Clichy, uzun yıllardır devam eden Premier Lig kariyeri ve istikrarlı performansı nedeniyle tercih ediliyor. Arsenal'de 261, Manchester City'de ise 203 maça çıkan 31 yaşındaki milli futbolcu, bu maçlarda toplam 5 gol ve 25 asistlik performans sergiledi.

Fransa Milli Takımı'nda 65 maçta görev alan 34 yaşındaki Sagna da Arsenal ve Manchester City kariyerinin ardından boşa çıkarken, milli oyuncunun gelecek sezon için Crystal Palace ve Olympique Marsilya ile görüştüğü iddia ediliyor.

- Orta sahada transfer rekabeti yaşanacak

Sözleşmesi sona eren yıldız orta saha oyuncuları arasında Portekizli Tiago Mendes, Brezilyalı Lucas Leiva, Kamerunlu Eric Maxim Choupo-Moting ve İspanyol Jesus Navas yer alıyor.

Braga, Benfica, Chelsea, Olympique Lyon ve Atletico Madrid gibi Avrupa'nın birçok önemli kulübünde forma giyen Tiago, 36 yaşında olmasına rağmen yüksek tekniği ve oyun görüşüyle kulüplerin transfer listesinde yer almaya devam ediyor.

Liverpool'da 10 yıldır forma giyen 30 yaşındaki Leiva da kulüp arayan oyuncular arasında yer alıyor. Brezilya Milli Takımı'nda da forma giyen tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için Newcastle United ve eski kulübü Gremio'nun devreye girdiği belirtiliyor.

Kanatlarda ve forvet bölgelerinde oynama özelliği olan Kamerunlu Eric Maxim Choupo-Moting de kulüp kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen oyuncular arasında bulunuyor. Son olarak Schalke 04'te forma giyen 28 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için Antalyaspor, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da devrede olduğu ileri sürülüyor.

Manchester Ci·ty'ni·n sözleşme yenilemeye yanaşmadığı İspanyol oyuncu Jesus Navas da yaz transfer sezonunun gözde isimlerinden biri olarak dikkati çekiyor. Kariyerinin büyük bir dönemini Sevilla'da (2003-2013) geçiren ve İspanya Milli Takımı'nda da forma giyen 31 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için birçok önemli kulüp yarışıyor.

- Gol makineleri teklif bekliyor

Yaz transfer sezonunda henüz bir kulüple anlaşma sağlayamayan dünyaca ünlü iki yıldız santrafor bulunuyor.

Manchester United'da 28 kez ağları sarsarak başarılı bir sezon geçirmesine rağmen yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle kulübüyle sözleşme yenileyemeyen Zlatan Ibrahimovic ile geçen sezonu Fransa temsilcisi Nice'de geçiren İtalyan golcü Mario Balotelli kulüp arıyor.

Futbol kariyerinde Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan ve PSG gibi dev kulüplerin formasını da giyen 35 yaşındaki Ibrahimovic'i ABD temsilcisi Los Angeles Galaxy'nin istediği öne sürülüyor.

Nice'in geçen sezon ligi 3. sırada tamamlamasında attığı 15 golle önemli katkı sağlayan Balotelli'nin ise yeni bir maceraya başlamak istediği ve bu nedenle gelen her teklifi değerlendirebileceği kaydediliyor.