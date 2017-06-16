Futbolda transfer dönemi yarın başlayacak
Futbolda 2017-2018 sezonu 1. transfer ve tescil dönemi, yarın başlayacak.
İkinci transfer ve tescil döneminin ise 4-31 Ocak 2018 tarihlerinde olacağı aktarıldı.
- 16 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:31
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Karim Benzema Beşiktaş'a
Toplam 25
Yorum
nn arkadaş rüyadan yeni uyanmış...
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İtalyan duvarı
Toplam 12
Yorum
MERT Çok iyi futbolcu olabilir,hiç izlemedim, ama ülkemizde tv lerdeki spor programları(!) nda hastalığı o kadar çok konuşulurki illallah deriz..
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Akatlar'da büyük gün
Toplam 11
Yorum
taraftar ama fenerli oyuncular artık biran önce işi bitirip tatile cıkmak istiyorlar o yüzden bugün fişi çekebilr sonuçta fenerbahçe ne diyosa o :D
Futbolda transfer dönemi yarın başlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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