 Futbolda transfer dönemi yarın başlayacak – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    Futbolda transfer dönemi yarın başlayacak

    Futbolda transfer dönemi yarın başlayacak

    Futbolda 2017-2018 sezonu 1. transfer ve tescil dönemi, yarın başlayacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2017-2018 sezonu 1. transfer ve tescil döneminin 8 Eylül'de sona ereceği belirtildi.

    İkinci transfer ve tescil döneminin ise 4-31 Ocak 2018 tarihlerinde olacağı aktarıldı.

    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:31
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