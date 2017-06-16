Everton, Klaassen'i renklerine bağladı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, orta saha oyuncusu Davy Klaassen'i kadrosuna kattı.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Hollanda'nın Ajax takımında forma giyen Klaassen'in 23,6 milyon sterlin bonservis bedeliyle 5 yıllığına transfer edildiği bildirildi.
2011 yılından bu yana Ajax ile 163 maça çıkan ve 49 gol atan 24 yaşındaki Hollandalı futbolcu, üç kez de ülkesinde şampiyonluk sevinci yaşadı.
Transfer dönemine hızlı giren Everton, Sunderland'in 23 yaşındaki kalecisi Jordan Pickford'u 25 milyon sterline kadrosuna katmıştı.
- 16 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:20
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Modelimiz Barça
Toplam 14
Yorum
play taraftar defansla derby kazanan takımdan da bıktı be kardeşim..oyun..oyun..
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Ataman Barça’ya
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Yorum
Onsan Başırılısı yok Türk Basketbol tarihinin tartışmasız en başarılı hocası, türkiyeye 2 avrupa kupası getirtti dünya şampiyonasında yarı final oynadı...
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Riva’dan 942 milyon
Toplam 8
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MERT Bravo Başkan..Bu işler bittiğinde,kulüp tüzüğüne, gelen yönetim giderken oluşan borcu öder de gider maddesi konulsun,başka mermimiz kalmadı
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