 Everton, Klaassen'i renklerine bağladı – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    Everton, Klaassen'i renklerine bağladı

    Everton, Klaassen'i renklerine bağladı

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, orta saha oyuncusu Davy Klaassen'i kadrosuna kattı.

    İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Hollanda'nın Ajax takımında forma giyen Klaassen'in 23,6 milyon sterlin bonservis bedeliyle 5 yıllığına transfer edildiği bildirildi.

    2011 yılından bu yana Ajax ile 163 maça çıkan ve 49 gol atan 24 yaşındaki Hollandalı futbolcu, üç kez de ülkesinde şampiyonluk sevinci yaşadı.

    Transfer dönemine hızlı giren Everton, Sunderland'in 23 yaşındaki kalecisi Jordan Pickford'u 25 milyon sterline kadrosuna katmıştı.

    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:20
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