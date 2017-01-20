Federasyona ve FIFA'ya ceza!
Belçika mahkemesi, Fransız futbolcu Lassana Diarra'nın 2015 yılında Charleroi takımına transferine engel oldukları gerekçesiyle Belçika Futbol Federasyonu ile FIFA'yı suçlu bularak tarafları toplam 6 milyon avro ceza ödemeye mahkum etti.
Lokomotiv Moskova'ya 2013 yılında transfer olan ve 4 yıllık sözleşme imzalayan milli oyuncu, Rus temsilcisinde ilk yılını tamamlamasının ardından kontratını tek taraflı feshederek kulüpten ayrılmıştı.
Rus temsilcisinden ayrılmasının ardından Lokomotiv Moskova, FIFA'ya itirazda bulunmuştu. FIFA ise itirazı haklı bularak Fransız futbolcunun eski kulübüne 10 milyon avro ödemesine karar vermişti. Bu dönemde Belçika'nın Charleroi takımıyla görüşen Diarra'nın transferi, FIFA'nın verdiği ceza ve Belçika Futbol Federasyonunun transferi onaylamaması gerekçeleriyle gerçekleşemedi.
Olayın ardından Fransız futbolcu, FIFA ve Belçika Futbol Federasyonuna transferini haksız şekilde engelledikleri gerekçesiyle dava açmış ve bir sezon kulüpsüz kalmasının ardından 2015 yılında Fransa temsilcisi Olympique Marsilya ile sözleşme imzalamıştı.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:33
- "Bu kadroyla şampiyon olabiliriz"
Toplam 2
Yorum
Siyah-Beyaz1903 pereirada derdi gecen sene bu zamanlarda aynisini 30. haftalardada besiktasda puan kayipedecek :)
- Talisca'ya izin yok
Toplam 22
Yorum
Gsli Bir futbol sever olarak bu adam fena ne bruma ne de bir başkası rakipleri adeta korkutuyor... Pes 16 da Barçaya aldim :)
- Kerim Frei Birmingham’da
Toplam 10
Yorum
cevap bjk adam 3 yıl önce 1,3 euroya geldi atma yalanı hemen....
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