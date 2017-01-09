Parayı kaliteye tercih ettiler

Önce ABD, sonrasında da Çin'in, dünyadaki futbol pastasından daha fazla pay almaya karar vermesiyle kariyerine Avrupa'da devam edebilecek onlarca oyuncu, futbola ilgiyi arttırmak için astronomik maaşlar ödemekten kaçınmayan bu ülkelerde top koşturmayı tercih etti.

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS), David Beckham, Frank Lampard, Thierry Henry, Steven Gerrard, Kaka, David Villa, Andrea Pirlo gibi kariyerinin son demlerindeki oyuncuların durağı oldu. Özellikle 2016'da yaptığı transfer harcamasıyla dikkatleri üzerine çeken Çin Süper Ligi ise ABD'nin aksine kariyerinin ortasındaki isimler için bir cazibe merkezi olmaya çalışıyor.

Bu sayede birçok ünlü oyuncu, Avrupa liglerinde ve futbolun kulüp düzeyindeki en büyük organizasyonları UEFA Şampiyonlar Ligi ya da UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmek yerine Çin liginde top koşturmayı seçiyor.

Hulk, Alex Teixeira, Jackson Martinez, Ramires, Elkeson, Gervinho, Demba Ba, Paulinho, Fredy Guarin, Stephane Mbia, Ezequiel Lavezzi, Renato Augusto, Burak Yılmaz, Ersan Adem Gülüm'ün dikkati çektiği oyuncular arasına, son olarak Carlos Tevez, Oscar, Axel Witsel ve John Obi Mikel eklendi.

- Transfer rekortmeni Şanghay SIPG

2016 yazında, Rus kulübü Zenit'in "Hulk" lakaplı Givanildo Vieira de Souza için ödediği 55,8 milyon avro bonservisle gündeme gelen Şanghay SIPG, teknik direktörlüğe Andre Villas-Boas'ı getirdikten sonra kendisine ait Çin Süper Ligi'nin transfer rekorunu geliştirdi.

Şanghay SIPG, Chelsea'nin 2012'de 32 milyon avroya Internacional'den aldığı 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Oscar'ı da 60 milyon avroya kadrosuna kattı. Kariyerlerinin en iyi döneminde Çin'e gitmeyi tercih eden Brezilyalı futbolcular Hulk ve Oscar, milli takımda 48'er defa forma giydi.

Zenit'te oynadığı 4 sezonda, 147 maça çıkan ve 74 gol, 60 asist üreten 30 yaşındaki Hulk, bir kez Rusya Premier Lig'de şampiyonluk yaşadı. Brezilyalı golcü, UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaştığı önceki kulübü Porto'da 169 maçta, 78 gol ve 60 asiste imza attı.

Oscar ise İngiltere Premier Lig ve UEFA Avrupa Ligi kupalarını kaldırdığı Chelsea formasıyla 203 karşılaşmada, 38 gol ve 37 asistlik performans sergiledi.

- John Obi Mikel, Oscar'ın izinden gitti

İtalyan teknik direktör Antonio Conte'nin çalıştırdığı Chelsea'de fazla forma şansı bulamayan John Obi Mikel de takım arkadaşı Oscar gibi kariyerini Çin'de sürdürme kararı aldı.

Çin Süper Ligi takımlarından Tianjin TEDA'nın, bonservis ödemeksizin transfer ettiği 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, kaptanlığını yaptığı Nijerya Milli Takımı'nda 73 maç oynadı.

2006 yazında 20 milyon avroya Norveç'in Lyn takımından Chelsea'ye transfer olan ve 372 maçta forma giyen Obi Mikel, Londra ekibiyle bir UEFA Şampiyonlar Ligi, bir UEFA Avrupa Ligi, 2 Premier Lig, 4 İngiltere Federasyon Kupası, 2 de İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.

- Tevez, dünyanın en çok kazananı oldu

15 yıllık profesyonel kariyerine 3 İngiltere Premier Lig, 2 İtalya Birinci Ligi (Serie A) şampiyonluğunun yanı sıra birer UEFA Şampiyonlar Ligi ve Libertadores Kupası sığdıran Arjantinli forvet oyuncusu Carlos Tevez, Çin'in Şanghay Shenhua takımına attığı imzayla "futbol tarihinin en yüksek maaşını elde eden ismi" unvanını aldı.

Şanghay Shenhua'nın, Arjantin'in Boca Juniors Kulübünden 10,5 milyon avro bonservisle renklerine bağladığı 32 yaşındaki Tevez, yıllık kazanacağı öne sürülen 38 milyon avroyla en fazla maaş alan futbolcular sıralamasında, Oscar, Cristiano Ronaldo, Messi ve Hulk'u geride bırakacak.

2003, 2004 ve 2005'te Güney Amerika'nın en iyi futbolcusu seçilen Tevez, Manchester United ile UEFA Şampiyonlar Ligi, Juventus ile üst üste 2 İtalya ligi, Boca Juniors ile de Libertadores ve Sudamericana Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Arjantin Milli Takımı formasıyla 76 kez sahaya çıkan futbolcu, 2010-2011 İngiltere Premeir Lig sezonunda ise gol kralı olmayı başardı.

- Juventus'u reddetti, Çin'i seçti

Başta Juventus olmak üzere Avrupa kulüplerinden teklifler aldığı öne sürülen Axel Witsel, teknik direktörlüğünü eski İtalyan futbolcu Fabio Cannavaro'nun yaptığı Çin ekibi Tianjin Quanjian'ı tercih etti.

Tianjin Quanjian'ın transferi için Zenit'e 20 milyon avro ödediği Witsel, Belçika Milli Takımı formasını 80 kez giydi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2012'nin eylül ayında, 40 milyon avro karşılığında Benfica'dan gittiği Zenit'te 180 maça çıktı ve 22 gol, 13 asist üretti.

Avrupa yerine başta Çin olmak üzere dünyanın farklı liglerinde forma giymeyi tercih eden bu futbolcular içinde öne çıkanlar şöyle:

- Alex Teixeira

Ukrayna Premier Lig ekiplerinden Shakhtar Donetsk ile üst üste 5 kez ligde şampiyon olan Brezilyalı Alex Teixeira, 50 milyon avro karşılığında Çin Süper Ligi takımı Jiangsu Suning'in yolunu tuttu.

Shakhtar Donetsk formasıyla 223 maçta 89 gol, 25 asiste imza atan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 42 karşılaşmaya çıktığı Jiangsu Suning'te 19 gol ve 15 asistle etkili bir performans gösterdi.

- Jackson Martinez

Porto'daki futboluyla dikkatini çektiği İspanyol kulübü Atletico Madrid'in, 2015 yazında 37 milyon avroya transfer ettiği Kolombiyalı milli futbolcu Jackson Martinez, 2016 şubat ayında Çin'e gitme kararı aldı.

Çin Süper Ligi'nin son 6 yıldaki şampiyonu Guangzhou Evergrande'nin 42 milyon avroya renklerine bağladığı 29 yaşındaki forvet oyuncusu, yeni takımıyla 16 karşılaşmada görev aldı ve 4 gol, 2 asistle oynadı.

- Ramires

İngiliz kulübü Chelsea ile UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Premier Lig şampiyonluğu tadan Brezilyalı milli futbolcu Ramires, Çin Süper Ligi ekiplerinden Jiangsu Suning ile sözleşme imzaladı.

Jiangsu Suning'in 28 milyon avro bonservis ödediği 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 38 mücadelede 5 gol attı, 7 de gol pası verdi.

- Gervinho

2010-11 sezonunda Lille formasıyla Fransa Birinci Ligi'nde (Ligue 1) şampiyon olmasının ardından İngiliz takımı Arsenal'e, 2013 yazında ise İtalya'nın Roma kulübüne transfer olan Senegalli kanat oyuncusu Gervinho, 2016'nın başında Çin'e gitti.

Çin Süper Ligi ekiplerinden Hebei China Fortune'un, 18 milyon avro karşılığında transfer ettiği 29 yaşındaki Senegalli milli futbolcu, yeni takımında oynadığı 18 karşılaşmada 3 gol ve 5 asiste imza attı.

- Graziano Pelle

AZ Alkmaar ile 2008-09 sezonunda Hollanda Birinci Ligi'ni (Eredivisie) zirvede tamamladıktan sonra Parma, Sampdoria, Feyenoord ve Southampton kulüplerinde oynayan İtalyan golcü Graziano Pelle, Çin Süper Ligi'nde mücadele eden Shandong Luneng takımına transfer oldu.

İtalya Milli Takımı'yla 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) 2 gol kaydeden 31 yaşındaki Pelle, 15,25 milyon avro bonservisle gittiği Shandong Luneng'de, 15 maçta ağları 5 kez havalandırdı.

- Andre-Pierre Gignac

Fransız milli futbolcu Andre-Pierre Gignac, Ligue 1'de Toulouse formasıyla 119 müsabakada 42 ve Marsilya'da 188 maçta 77 gol kaydetmesinin ardından sürpriz bir kararla Meksika'nın yolunu tuttu.

Meksika Birinci Ligi kulüplerinden Tigres'in bonservis ödemeksizin aldığı 30 yaşındaki forvet oyuncusu, forma giydiği 73 karşılaşmada 44 gol attı. Meksika Birinci Ligi 2015-16 ve 2016-17 sezonunda açılış ligi şampiyonluğu yaşayan Gignac, EURO 2016'da final oynayan Fransa Milli Takımı'nın kadrosunda da yer aldı.

- Sebastian Giovinco

Parma'nın, 2012 yazında altyapısından yetiştiği Juventus'a 11 milyon avroya sattığı İtalyan milli futbolcu Sebastian Giovinco, 2014-15 sezonu ara transfer döneminde MLS takımlarından Toronto ile anlaştı.

Toronto'nun bonservis ödemeksizin renklerine bağladığı 29 yaşındaki forvet oyuncusu, 72 maçtaki 45 gol ve 30 asistlik performansına rağmen dönemin İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Antonio Conte tarafından oynadığı lig gerekçe gösterilerek EURO 2016 kadrosuna alınmadı.

- Ezequiel Lavezzi

Arjantin Milli Takımı ile 2014 FIFA Dünya Kupası'nın yanı sıra 2015 ve 2016 Copa America'da final oynayan, Fransa'nın Paris Saint-Germain kulübüyle de 2013'ten 2016'ya üst üste 4 lig şampiyonluğuna ulaşan Ezequiel Lavezzi, 5,5 milyon avroya Çin Süper Ligi ekiplerinden Hebei China Fortune'a transfer oldu.

31 yaşındaki kanat oyuncusu, Hebei China Fortune forması giydiği 10 maçı, 4 asistle tamamladı.

- Giovani dos Santos

2010'un ocak ayından haziran ayına kadar Galatasaray'da kiralık oynayan Meksikalı milli futbolcu Giovani dos Santos, altyapısından yetiştiği Barcelona'nın yanı sıra Tottenham, Ipswich Town, Racing Santander, Mallorca, Villarreal kulüplerinde top koşturdu.

İspanya'nın Villarreal takımında sergilediği futbolla kariyerini yeniden ayağa kaldıran 27 yaşındaki kanat oyuncusu, 2015 yazında ABD'ye gitmeyi tercih etti. MLS ekibi Los Angeles Galaxy'nin 6,35 milyon avro bonservis ödediği dos Santos, 48 karşılaşmada 19 gol attı, 13 de asist yaptı.