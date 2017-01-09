Avrupa'da transfer kazanı kaynıyor!

Avrupa basınında öne çıkan bazı transfer haberleri, iddiaları şu şekilde:



MILAN'DAN DEPAY ATAĞI



İtalyan devi Milan, Manchester United'da forma şansı bulamayan Hollandalı yıldız Depay'ı transfer etmek istiyor. İngiliz kulübü oyuncunun satılmasını isterken İtalyanların ise oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak istediği belirtildi.



CONTE'NİN AKLI ROMAGNOLI'DE



Premier Lig lideri Chelsea'de menajer Conte takımın defans hattını güçlendirmek istiyor. Sezon başından beri ısrar ile istediği Romagnoli'den vazgeçmeyen Conte, 21 yaşındaki oyuncu için Milan'a takas yolu ile yeni bir teklif hazırlama peşinde.



NIASSE HULL CITY YOLUNDA



Geçen sezon ara transfer döneminde 13.5 milyon sterlin bonservis bedeli ile Everton'a transfer olan ancak bekleneni veremeyen ve kadro dışı kalan Niasse'nin adı Hull City ile anılıyor. Zaman zaman Türk takımları ile adı geçen Niasse'nin Hull City'e bedelsiz olarak kiralanacağı İngiliz basınında yer aldı.



MAMADOU SAKHO SEVİLLA'YA DOĞRU



Galatasaray'ında transfer listesinde adı olan Liverpool'un defans oyuncusu Sakho ,Sevilla'ya transfer olacağı iddia edildi. Kloop tarafından kadro dışı bırakılan Fransız oyuncunun Sevilla'ya kiralık olarak transfer olacağı yazıldı.



PSG'DE HEDEF SANCHEZ



Fransa Ligi ekiplerinden Paris Saint Germain yine rekor bir transfer peşinde. Forvet hattını güçlendirmek isteyen Fransız ekibi Arsenal ile henüz sözleşme yenilemeyen Şilili yıldız Alexis Sanchez için 60 milyon Sterlin bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu iddia edildi.