 Melo, Palmeiras’a transfer oldu – Fotomaç – 08 Ocak 2017
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    08 Ocak 2017, Pazar
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    Melo, Palmeiras’a transfer oldu

    Melo, Palmeiras’a transfer oldu

    Bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı oyuncu Felipe Melo ülkesi takımlarından Palmeiras’a transfer oldu.

    Bir dönem Galatasaray forması giyen Felipe Melo, Brezilya ekibi Palmeiras ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. 2011-2012 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Felipe Melo, sarı-kırmızılı forma altında beş sezonda 154 maça çıkıp 18 gol kaydetmişti. 33 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun Türkiye'den sonraki durağı İtalyan ekibi İnter oldu. Siyah-mavili takımda iki sezonda 38 maça çıkan Breziyalı futbolcu, sadece 1 gol atabildi.
    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:55
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