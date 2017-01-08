Melo, Palmeiras’a transfer oldu
Bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı oyuncu Felipe Melo ülkesi takımlarından Palmeiras’a transfer oldu.
- 08 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:55
- Başkan da kampta
Toplam 4
Yorum
Ali tetik Dünya yıldızlarını almışsın şampiyonlar liginde şampiyonluğa oynayacakmış gibi pozlar veriyorsunuz nazar değmesin size
- Riekerink ile yollar ayrılıyor
Toplam 42
Yorum
Ali of be abicim ne hocası ne motivasyonu beşiktas maçında notunu vermiştim ben bu hocanın acayip derecede amatör bir adam emin olun 4.bitirebiliriz bu sezonu alanya ve antepe atılan gollere aldanmayın çok zayıf takımlar çok kötü oyun oynuyor takım 2.devre daha çok puan kaybedebiliriz daha oyunu okuyamayan amatörler takımı yonetiyorlar gözünüzü seviyim protestoya devam bu hocayla olmaz
- Rodrigues G.Saray'da!
Toplam 17
Yorum
Allah aşkına Sabri gelmiş 32 yaşına her maç savunma zavifeti En azından lines oynasın genç oyuncu yapacaksa o yapsın hata artık sabri görmek istemiyoruz
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