Obi Mikel de Çin'i tercih etti
İngiltere Premier Lig lideri Chelsea'de forma giyen Obi Mikel, Çin Süper Ligi takımlarından Tianjin TEDA'ya transfer oldu.
2006 yılında 17 milyon sterline (Yaklaşık 76 milyon lira) Lyn Oslo takımından Chelsea'ye transfer olan ve 372 maçta forma giyen Mikel, Londra ekibiyle UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, 2 kez Premier Lig, 4 kez Federasyon Kupası, 2 kez de Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Conte'nin taktik değişikliğe gitmesinin ardından ekim ayında ilk 11'deki yerini kaybeden 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Oscar da Çin'in Shanghai SIPG takımına transfer olmuştu.
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:39
- 19'luk kaleci kampa getirildi
Toplam 5
Yorum
UA İnşallah iyi oynar. Fırsat bu fırsat...
- Bruma için devrede
Toplam 17
Yorum
Ali Ne 20 milyonu arkadas sen hangi dünyada yasıyosun brumayı bende begeniyorumda siz iyice abartıyosunuz avrupa defanslarını sağ solla rahatca geçebilirmi sanıyosunuz milleti burda sevkiyi rüstemi geçiyor daha cahilsiniz futbol bilginiz çok zayıf 20 milyonmus
- Trabzonspor'dan TFF'ye yazı gönderildi
Toplam 1
Yorum
ERAY TS TFF izin vermez stadı açmaya. Olumsuz bir açıklama yapılırsa da 200 bin lira ceza, 6 ay hak mahrumiyeti verir.
Obi Mikel de Çin'i tercih etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.