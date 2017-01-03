Ara transfer dönemi yarın başlıyor
Futbolda, 2. Transfer ve Tescil dönemi yarın başlıyor.
Liglerde ilk devrelerin sona ermesinin ardından transfer dönemi yarın başlıyor. 2016-2017 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi yarın başlayıp, 31 Ocak 2017 tarihinde sona erecek. Kulüpler bu süre içerisinde oyuncularla sözleşme imzalayıp lisans çıkarabilecek.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 09:41
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aatıf-Ekici takası tamam!
Toplam 58
Yorum
ERSUN BEY EKİCİ ARIZALI...ATIF DAHA FAYDALI..İKİNCİ YARIDA TRABZONA BİR NEVİ FENER DESTEĞİ..FENER NOLACAK BÖLE.
- ''İkinci yarıda uçacağım''
Toplam 12
Yorum
/*/ senin adını uçurtma koyduk biz..ama hep tel-e takılıyorsun hacı..
- ''İkinci yarıda uçacağım''
Toplam 12
Yorum
rotuş dokunsalar ... yerde 7 takla atıyorsun..sen topçu musun. ..bir kendine bak eski maçlarından..hep aynı volkansın.
Ara transfer dönemi yarın başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.