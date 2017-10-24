Yusuf ve Abdülkadir bizim geleceğimiz

TEKNİK direktör Rıza Çalımbay, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir'e övgü yağdırdı. 54 yaşındaki hocanın bazı yöneticilerle sohbetinde, "Yusuf ve Abdülkadir'e sadece Trabzon'un değil, Türk futbolunun çok ihtiyacı var. Son yılların en büyük iki yeteneği. Bu çocukların psikolojik olarak rahatlatılması gerek. Bunun için yardımcı olmalıyız" diye konuştu.