 Yusuf ve Abdülkadir bizim geleceğimiz – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Yusuf ve Abdülkadir bizim geleceğimiz

    Yusuf ve Abdülkadir bizim geleceğimiz
    TEKNİK direktör Rıza Çalımbay, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir'e övgü yağdırdı. 54 yaşındaki hocanın bazı yöneticilerle sohbetinde, "Yusuf ve Abdülkadir'e sadece Trabzon'un değil, Türk futbolunun çok ihtiyacı var. Son yılların en büyük iki yeteneği. Bu çocukların psikolojik olarak rahatlatılması gerek. Bunun için yardımcı olmalıyız" diye konuştu.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:04
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yusuf ve Abdülkadir bizim geleceğimiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.