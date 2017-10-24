Trabzonspor'da Sosa'ya ceza geliyor
Yeni Malatyaspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sonrası takımını 10 kişi bırakan Jose Sosa'ya Trabzonspor'dan ceza geliyor.
Arjantinli oyuncunun bu tavrından rahatsız olan yönetim, Rıza Çalımbay ile görüşürken, tecrübeli futbolcuya ceza verebileceklerini belirtti.
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Jose Sosa, gösterdiği performansla tepki çekmeye devam ediyor. Ersun Yanal yönetiminde, ağrılarını bahane ederek idmanları tamamlamayan ve sahada oldukça etkisiz bir görüntü ortaya koyan Arjantinli futbolcu, son olarak Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 31. dakikasında kırmızı kart görmüş ve mağlubiyetin mimarları arasında gösterilmişti.
Mücadelenin büyük bir kısmında takımını 10 kişi bırakan 32 yaşındaki oyuncu, maçın ardından yönetim ve takım arkadaşlarından özür dilemedi.
PERFORMANSINA BAKILACAK
Yönetim ile teknik direktör Rıza Çalımbay, bu hareketinden dolayı pek pişmanlık duymayan tecrübeli futbolcu hakkında kısa bir toplantı yaptı. Bordo-Mavili yöneticiler, yıldız oyuncuya ceza verebileceklerini belirtirken Çalımbay, bu karar için birkaç gün süre istedi.
Sosa'nın antrenman performansına bakacak olan başarılı çalıştırıcı, yönetime en kısa zamanda son kararını bildirecek.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 09:24
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"Beşiktaş'ın çocuğu diyorlardı..."
Toplam 5
Yorum
taraftar Beşiktaşın çocuğu olduğunu CANERİ atmayarak gösterdi.. come to ALANYA...
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 3
Yorum
taraftar Beşiktas gönderemez bunu üste para vermesi gerekir.
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G.Saray, Çakır'a savaş açtı
Toplam 6
Yorum
hannoverli dikkat ettiysen 52bin kisinin sesi cüneyt cakirin fbli oyuncularin yaptigi faullere kart cikartmadigi zamanlarda daha fazla cikti
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