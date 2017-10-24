Trabzonspor Kupa'da moral arıyor
Süper Lig'de 5 maçtır galibiyete hasret olan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum Belediyespor karşısında moral arayacak.
YÖNETİM KUPA'YA ÖNEM VERİYOR
Süper Lig'de alınan başarısız sonuçların ardından bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'na büyük bir önem veriyor. Süper Lig'de istenen yerde olmayışı nedeniyle kupaya sarılan Trabzonspor, oynayacağı ilk maçta sahadan galibiyetle ayrılarak moralli başlamayı hedefliyor. Bu sezon mutlaka Avrupa'da olmayı arzulayan Karadeniz ekibi, ligde sıkıntılı günler geçirse de lig ve kupa olmak üzere iki yoldan şansını deneyecek.
ÇALIMBAY FORMA GİYMEYENLERE ŞANS VERECEK
Trabzonspor'un yeni Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın, Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında Çorum Belediyespor ile deplasmanda oynanacak olan karşılaşmada fazla forma şansı bulamayan oyunculara şans vermesi bekleniyor. 6 gündür takımla birlikte çalışmalar yapan tecrübeli teknik adam takımdaki diğer oyuncuları da yakından görme fırsatı yakalayacak.
KUPADA İKİNCİ KEZ
Trabzonspor ile Çorum Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci kez karşılaşacaklar. 26 Ekim 2016'da iki takım arasında Çorum'da oynanan maçı bordo-mavililer 2-1 kazanarak rakibini kupanın dışına itmişti.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 10:55
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Ne yaptın Tudor!
Toplam 14
Yorum
GÖRENGÖREN Demekki hocadan iyi anlayan YÖNETİCİLER varmış . O zaman hocaları fazla büyütmemek lazımmış. GERÇEK BU
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Böyle gitmez!
Toplam 11
Yorum
net orta sahada kopukluk var defans bazen uyuyor bir bakıyorsun rakip çok rahat ceza sahasına girebiliyor orta saha eskisi gibi değil
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Önümüzü kesemezler!
Toplam 27
Yorum
sami pozisyonun başlangıcı ofsayt neden söylenmiyor sadece 2 programda söylendi denayer da net kırmızı kart 2 penaltı verilebilirdi biri net pen
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