Trabzonspor, Çorum'a 8 eksikle gitti
Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Turu’nda yarın deplasmanda Çorum Belediyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maç için Çorum’a gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 11.00'de teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, saat 14.00'te özel uçakla Merzifon'a hareket etti. Trabzonspor'un buradan da kara yoluyla Çorum'a geçeceği belirtildi.
Bordo-mavililerin Çorum kafilesinde Esteban, Uğurcan, Arda, Pereira, Kamil Ahmet, Durica, Uğur, Mas, Abdurrahim, Mustafa, Okay, Onazi, Batuhan, Bero, Bongonda, Castillo, Volkan Şen, Rodallega, ve N'doye olmak üzere toplam 19 oyuncu yer aldı. Sakatlığı bulunan Burak, Kucka, Hubocan, Abdülkadir, cezalı olan Sosa ve Yusuf'un yanı sıra Onur ile Olcay Çorum'a götürülmedi.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 14:44
-
Cüneyt Çakır'ın derbi notu belli oldu
Toplam 20
Yorum
tarafsız Sabri çelik gözlemci olursa not ta böyle olur. Körler sağırlar birbirini ağırlar.Gözlemci maç esnasında uyumuş sanırım.
-
G.Saray, Çakır'a savaş açtı
Toplam 46
Yorum
hasan eskiden oğuz sarvan vardı neredeyse her sene fb-gs maçlarına verilidi. fener lehine verilen penaltılar, kırmızı kartlar havada uçardı.
-
Fikret Orman'dan flaş Caner açıklaması!
Toplam 3
Yorum
Kakay Efendiler !!!
Trabzonspor, Çorum'a 8 eksikle gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.