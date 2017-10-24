 Sosa'ya aile morali – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    'ya aile morali

    Sosa'ya aile morali

    Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor maçında gördüğü kırmızı kart ile cezalı duruma düşen ve yarın kupada Çorum Belediyespor karşısında forma giyemeyecek Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Jose , eşi ve çocuklarına kavuştu.

    'nın eşi Carolina Alurralde ve ikiz kız çocukları, THY'ye ait uçakla dün gece Milona'dan Trabzon'a geldi. Havalimanında mutlu olduğu gözlenen Arjantinli futbolcu, yanında getirdiği oyuncaklarla çocuklarını karşıladı, onlarla bavulları gelene kadar bir süre oynadı. Sosa, daha sonra eşi ve çocuklarıyla kaldığı otele ait araca binerek havalimandan ayrıldı.

    Milano'da eşyalarını toplayan ve bazı özel işlerini hallederek dönen Carolina'nın Trabzon'u sevdiği ve kentte yaşamak istemediğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Ailenin bu hafta içerisinde yönetim kurulu tarafından kendilerine önerilen uygun villardan birine yerleşeceği öğrenildi.

    İzinli olduğu için Çorum kafilesinde yer almayacak Sosa, Galatasaray maçı öncesi eşi ve çocuklarıyla hasret giderecek.

    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:16
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