Sosa'ya aile morali
Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor maçında gördüğü kırmızı kart ile cezalı duruma düşen ve yarın kupada Çorum Belediyespor karşısında forma giyemeyecek Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Jose Sosa, eşi ve çocuklarına kavuştu.
Sosa'nın eşi Carolina Alurralde ve ikiz kız çocukları, THY'ye ait uçakla dün gece Milona'dan Trabzon'a geldi. Havalimanında mutlu olduğu gözlenen Arjantinli futbolcu, yanında getirdiği oyuncaklarla çocuklarını karşıladı, onlarla bavulları gelene kadar bir süre oynadı. Sosa, daha sonra eşi ve çocuklarıyla kaldığı otele ait araca binerek havalimandan ayrıldı.
Milano'da eşyalarını toplayan ve bazı özel işlerini hallederek dönen Carolina'nın Trabzon'u sevdiği ve kentte yaşamak istemediğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Ailenin bu hafta içerisinde yönetim kurulu tarafından kendilerine önerilen uygun villardan birine yerleşeceği öğrenildi.
İzinli olduğu için Çorum kafilesinde yer almayacak Sosa, Galatasaray maçı öncesi eşi ve çocuklarıyla hasret giderecek.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 10:16
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Ne yaptın Tudor!
Toplam 14
Yorum
GÖRENGÖREN Demekki hocadan iyi anlayan YÖNETİCİLER varmış . O zaman hocaları fazla büyütmemek lazımmış. GERÇEK BU
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Böyle gitmez!
Toplam 11
Yorum
net orta sahada kopukluk var defans bazen uyuyor bir bakıyorsun rakip çok rahat ceza sahasına girebiliyor orta saha eskisi gibi değil
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Önümüzü kesemezler!
Toplam 27
Yorum
sami pozisyonun başlangıcı ofsayt neden söylenmiyor sadece 2 programda söylendi denayer da net kırmızı kart 2 penaltı verilebilirdi biri net pen
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