Sakatlardan kötü haber

G.Saray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'a sakatlardan kara haber var. Teknik direktör Rıza Çalımbay konu ile ilgili, "Sakatlıklardan dolayı biraz sıkıntılıyız. Tek isteğim sakat oyuncuların bir an önce dönmesi. Onlar da dönerse 1-2 hafta içerisinde gerçek gücümüzü göstereceğiz. Burak en az 2-3 hafta yok. Kucka'nın bir an önce dönmesini istiyoruz, çok ihtiyacımız var ama onun da Galatasaray derbisinde oynama ihtimali düşük. Belki Hubocan'ın oynama durumu olabilir. Abdülkadir'in ufak tefek sakatlıkları var. Onun da durumu belli değil. Bizim için şu anda en önemli şey çarşamba günü (yarın) oynayacağımız kupa maçı. Eksiklerimiz ve cezalı oyuncularımız var. Görmediğimiz arkadaşlarımızı oynatacağız. Çorum'dan galibiyetle dönmemiz gerek" diye konuştu.Yunus Emre SEL