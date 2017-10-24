 Onazi, Messi için heyecanlı – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Onazi, Messi için heyecanlı

    Onazi, Messi için heyecanlı
    Nijerya ile Arjantin, Rusya'da yapılacak Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçında karşılaşacak. Dünyanın en iyi oyuncularından Messi ile karşılaşacakları için sabırsızlandığını kaydeden Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Onazi, "Ona karşı tekrar oynamak ayrıcalıklı olacaktır. Ona her baktığında yeni bir şeyler öğreniyorsun. Messi ile yüzleşmek için sabırsızım" dedi.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:14
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Onazi, Messi için heyecanlı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.