İstifa söz konusu değil

Yönetimden istifa edeceği konuşulan genel sayman İsmail Yüksek, "Şu an istifa söz konusu değil, fakat ben 2 ay önce ayrılmayı düşünüyordum" dedi. Yüksek, "Yönetim bir araya gelip, 'Arkadaşlar biz bu işi yapamıyoruz, gelin erken seçim yapalım' demeliydi" diye konuştu.