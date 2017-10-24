"Galatasaray'ı yeneceğiz"
“Trabzonspor her takımı yener. Tabii ki G.Saray’ı da... Kötü bir dönemdeyiz ama paniğe gerek yok. Elimizde iyi bir kadro var. Bu takım düzelecek ve çok iyi olacak”
biz bu krizi bitirmek için çalışıyoruz. Bu takım düzelecek. Tabii ki bazı eksiklikler var. Bunları gidereceğiz. Ara transferde de çalışmalarımız olacak. Eksik gördüğümüz yerlere takviye yapabiliriz."
TARAFTAR KÜSMEMELİ
Çalımbay, Trabzonspor'un büyük ve hedefleri olan bir camia olduğunu da belirtirken, "Büyük camialarda da sorunlu dönemler yaşanabilir. Burada bizlere ve büyük camianın taraftarlarına da görevler düşüyor. Küsmek, kırılmak, takıma arkanı dönmek yok. Her zamankinden daha çok takımlarına destek vermeliler" dedi. Bu hafta önemli bir maça çıkacaklarını hatırlatan tecrübeli hoca, "Trabzonspor gibi büyük takımlar büyük maçlarla çıkışa geçerler. Bu hafta G.Saray'la oynayacağız. Çıkış maçı olabilir. Trabzonspor her takımı yenebilecek güçtedir. Buna tabii ki G.Saray da dahil... Taraftarlarımızdan bu hafta bize her zamankinden daha çok destek olmalarını belkiyoruz" ifadesini kullandı
BİZ DE KALİTELİYİZ
G.Saray'ın kaliteli futbolculardan kurulu bir takım olduğunu söyleyen Çalımbay, "Bizde de onlar kadar kaliteli futbolcular var. Hatta daha da iyileri var. Yeter ki içlerindeki gücü ortaya çıkarabilsinler. Kendilerine güvensinler. İşte biz teknik heyet olarak onlara bu güveni vereceğiz ve bu güçlerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olacağız. Tekrar ediyorum; biz bütünleşirsek bugünleri atlatır, başarıya ulaşırız. Bu bütünleşmeye taraftarlarımız da dahil. Bize destek versinler, biz de onlara karşılığını verelim. Tribünler tamamen dolmalı" dedi.
KADRO DIŞI YOK
Çalımbay, basında çıkan kadro dışı haberlerini ise keskin bir dille yalanladı: Neden oyuncuları kadro dışı bırakayım ki? Volkan Şen antrenmanda dizi ağrıdığı için izin istedi. Ben kapılı bir adam değilim. Gereksiz, asılsız haberlere gerek yok. Bu tür haberleri görünce üzülüyorum. Ne Volkan ne de diğer arkadaşlarımızın kadro dışı kalması ile ilgili bir durum yok.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 00:58
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‘Kolsuz mu oynasın!’
Toplam 1
Yorum
Birisi Hayır Kolsuz oynamasın ama karpuzculuk yapıp yapmadım demesin
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Dursun Özbek'ten koreografi açıklaması
Toplam 6
Yorum
Nani baktilar besiktasla basa cikamiyorlar dunya derbisi uydurmaya calisiyorlar fenerli Nani guzel soyledi hangi derbi, kimsenin umrunda degil
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Dursun Özbek'ten koreografi açıklaması
Toplam 6
Yorum
INADINA BJK SIZ IKI BUYUK YARATMAYA CALISIN BIZ TEK BUYUK OLARAK KALACAGIZ ZATEN DUNYA DERBISIYMIS PEH BESIKTASIN OLMADIGI MAC DERBY OLMAZ
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