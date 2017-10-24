 Defans için önlem – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Defans için önlem

    Defans için önlem
    BORDO-mavili takımın savunma krizi çözülemiyor. Ligde son olarak Malatya'ya mağlup olan bordo-mavililer, kalesini yine gole kapatamazken, 22 ile ligin en fazla gol yiyen takımlarından biri. Teknik direktör Rıza Çalımbay, bu sorunu çözmek için özel çalışmalar yaptırıyor.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:07
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