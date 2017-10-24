Ceza idmanı yolda
Rıza Çalımbay, performanslarını beğenmediği futbolcuları için ekstra çalışma sistemi getirmeye karar verdi. Bu sayede form grafiğinin yükselmesi bekleniyor
SOSA İLE BAŞLAYACAK
"Bazı oyuncuların ekstra çalışması gerekecek, çünkü buna gerçekten ihtiyaçları var" diyen Çalımbay'ın, ekstra antrenman programına almayı planladığı ilk ismin Sosa olduğu öğrenildi. Bordo-mavili 10 numara, Malatyaspor maçının 31. dakikasında kırmızı kart görerek atılmıştı. Ayrıca takıma şu ana kadar beklenen katkıyı yapamadı.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 01:02
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‘Kolsuz mu oynasın!’
Toplam 1
Yorum
Birisi Hayır Kolsuz oynamasın ama karpuzculuk yapıp yapmadım demesin
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Dursun Özbek'ten koreografi açıklaması
Toplam 6
Yorum
Nani baktilar besiktasla basa cikamiyorlar dunya derbisi uydurmaya calisiyorlar fenerli Nani guzel soyledi hangi derbi, kimsenin umrunda degil
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Dursun Özbek'ten koreografi açıklaması
Toplam 6
Yorum
INADINA BJK SIZ IKI BUYUK YARATMAYA CALISIN BIZ TEK BUYUK OLARAK KALACAGIZ ZATEN DUNYA DERBISIYMIS PEH BESIKTASIN OLMADIGI MAC DERBY OLMAZ
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