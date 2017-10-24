Çalımbay’a başarı dilediler

FIRTINA, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın deplasmanda TFF 3. Lig ekibi Çorum Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan idmana sakatlıkları bulunan Burak, Kucka, Hubocan ve Abdülkadir katılmadı. Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen ile diğer kurul temsilcileri de idmanı izleyip Çalımbay'a başarılar diledi. Takım bugün 14.00'te Çorum'a gidecek.