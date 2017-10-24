 Çalımbay’a başarı dilediler – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Çalımbay’a başarı dilediler

    Çalımbay’a başarı dilediler
    FIRTINA, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın deplasmanda TFF 3. Lig ekibi Çorum Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan idmana sakatlıkları bulunan Burak, Kucka, Hubocan ve Abdülkadir katılmadı. Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen ile diğer kurul temsilcileri de idmanı izleyip Çalımbay'a başarılar diledi. Takım bugün 14.00'te Çorum'a gidecek.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:11
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