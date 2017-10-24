Babel'den ilginç mesaj!
Beşiktaş'ta cezalı olduğu için Başakşehir maçı kadrosunda yer alamayan Ryan Babel, maçın ilk yarısının sonunda ilginç bir paylaşımda bulundu.
Beşiktaş'ta, Gençlerbirliği maçında rakibine yaptığı sert müdahale sonrasında direkt kırmızı kart gören ve Başakşehir ile Vodafone Park'ta oynanan maçta cezalı olduğu için yer alamayan Ryan Babel'den ilk yarı sonunda ilginç bir mesaj geldi.
Karşılaşmayı tribünden takip eden Hollandalı futbolcu, 0-0 biten ilk yarının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan bir 'Hmm...' şeklinde bir paylaşım yaptı.
Maç başlamadan önce 'İyi şanslar Beşiktaş' yazısını paylaşan Babel'in devre arasında yaptığı diğer paylaşım ise dikkatlerden kaçmadı.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 09:50
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"Galatasaray'ı yeneceğiz"
Toplam 5
Yorum
trabzonguldak allah gönlüne gönlümüze göre versin yardımcımız olsun
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G.Saray, Çakır'a savaş açtı
Toplam 7
Yorum
s.cimbom pozisyonda ilk müdahale topa olsa tmm ilki serdara sonra topa oyüzden faul yan yana olsalar faul yok ama jansen arkadan giriyor rakibi bzyor
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Kerim Frei'ın gol sevinci siyah-beyazlıları kızdırdı
Toplam 9
Yorum
hannoverli olcay golden sonra elini nerdeyse 30 saniye havada tuttu kameralar iyice görsün diye.gidim hakeme golümü iptal et deseydi bari.ABARTMAYIN
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