50. yıl kabusu
Tarihinin en maliyetli kadrolarından biri ile sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fırtına, ligin ilk 9 haftalık bölümünde zirvenin 14 puan gerisinde kaldı
Ligde son 5 maçından galibiyet çıkaramayan Trabzonspor'da, taraftarlar özellikle de Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası yönetimi istifaya davet etti. Başkan Usta ise yola devam etme kararı aldı.
Gözler Divan'a çevrildi
Trabzonspor yönetimi 6 istifaya rağmen kongreye gidilmeyeceğini ve göreve devam edeceğini belirtti. Cumartesi günü yapılacak Divan Genel Kurulu'nda kulübün idari ve ekonomik yapısıyla ilgili delegelere bilgi verecek olan yönetimin, bu konuda hazırlıklarına başladığı öğrenildi. İstifa eden yöneticiler de Divan'a katılacak.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 00:43
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‘Kolsuz mu oynasın!’
Toplam 1
Yorum
Birisi Hayır Kolsuz oynamasın ama karpuzculuk yapıp yapmadım demesin
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Dursun Özbek'ten koreografi açıklaması
Toplam 6
Yorum
Nani baktilar besiktasla basa cikamiyorlar dunya derbisi uydurmaya calisiyorlar fenerli Nani guzel soyledi hangi derbi, kimsenin umrunda degil
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Dursun Özbek'ten koreografi açıklaması
Toplam 6
Yorum
INADINA BJK SIZ IKI BUYUK YARATMAYA CALISIN BIZ TEK BUYUK OLARAK KALACAGIZ ZATEN DUNYA DERBISIYMIS PEH BESIKTASIN OLMADIGI MAC DERBY OLMAZ
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