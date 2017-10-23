Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku

Trabzonspor'un Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Burak Yılmaz'ın, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.



Bordo mavili forma ile bu sezon çıktığı 8 maçta 7 gol kaydeden ve takımın en golcü ismi olan Burak Yılmaz'ın, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sağ arka adelesinde zedelenme olduğu belirtildi. Tedavisine başlanan 32 yaşındaki deneyimli forvet oyuncusunun, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.



KUCKA SEFERBERLİĞİ



Bu arada Slovakya ile İskoçya arasında oynanan 2018 Dünya Kupası grup eleme maçında sağ alt arka adalesinde yaşadığı sakatlığın ardından tedavisine başlanan ve takımdan ayrı çalışan orta saha oyuncusu Juraj Kucka'nın ise durumunun iyiye gittiği kaydedildi. 30 yaşındaki Slovak oyuncunun bu hafta takımla birlikte çalışmalara başlayacağı, oyuncunun hafta sonu oynanacak Galatasaray maçına yetişme ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.