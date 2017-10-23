Trabzonspor taraftarı Usta’ya bayrak açtı!
TAKIMIN aldığı kötü sonuçların ardından büyük üzüntü yaşayan bordo-mavili taraftarlar faturayı Başkan Muharrem Usta'ya kesti. Malatya dönüşü takımı havaalanında 'Usta istifa' pankartı ile karşılayan taraftarlar ayrıca dev bir protesto hazırlığında... Başkan Usta'nın üzerinde istifa yazan resimlerinden binlerce bastıran taraftar grupları, bunları şehrin her noktasına asacaklarını duyurdular, maçlarda da protesto yapılacak.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:44
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman'dan derbi yorumu! Kızdıracak sözler...
Toplam 29
Yorum
:) Gerçekler acıdır yavaş yavaş hazmedeceksiniz.
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Derbide Cüneyt Çakır'dan kritik karar! Janssen'in golü...
Toplam 11
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bjk1903 buz gibi golünü yediler fenerin.Farka giderdi fener
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Büyük tepki! FETÖ mesajı mı? G.Saray'dan cevap bekleniyor
Toplam 5
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Tuna Hakan Sükür ve Arif i kongrede aklamaya calisan da bunlar degilmiydi?
Trabzonspor taraftarı Usta’ya bayrak açtı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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