 Trabzonspor taraftarı Usta’ya bayrak açtı! – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    23 Ekim 2017, Pazartesi
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    Trabzonspor taraftarı Usta’ya bayrak açtı!

    Trabzonspor taraftarı Usta’ya bayrak açtı!
    TAKIMIN aldığı kötü sonuçların ardından büyük üzüntü yaşayan bordo-mavili taraftarlar faturayı Başkan Muharrem Usta'ya kesti. Malatya dönüşü takımı havaalanında 'Usta istifa' pankartı ile karşılayan taraftarlar ayrıca dev bir protesto hazırlığında... Başkan Usta'nın üzerinde istifa yazan resimlerinden binlerce bastıran taraftar grupları, bunları şehrin her noktasına asacaklarını duyurdular, maçlarda da protesto yapılacak.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:44
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