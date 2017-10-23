Trabzonspor, Kadir Özcan'ı andı
Trabzonspor'un eski futbolcusu Kadir Özcan, ölümünün dördüncü yıldönümünde kabri başında anıldı.
Anma törenine merhum Kadir Özcan'ın ailesinin yanı sıra Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Rıza Egemen, Okan Alemdaroğlu, Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Altyapı Koordinatörü İhsan Derelioğlu, eski yöneticiler ve eski futbolcular katıldı. Özcan'ın Akçaabat Dürbinar Mezarlığı'ndaki kabri başında Kuran okundu, dualar edildi.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:37
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Yorum
öğretici yerdeki adamın pozisyonla alakası ne ? hasan ali yerde ve eliyle müdahale ediyor yüzde bin penaltı neto elini siper ediyor topa yüzde beşyüz
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Rıza Çalımbay: Panik yok, bu takım düzelecek!
Toplam 5
Yorum
Hüseyin Toker Rıza Sen her Çalıştırdığın Takımda bu sözleri sarf ediyorsun,Başarısız oluyorsun kovuluyorsun,Bu silogonu değiştir,BJK neden düzeltemedi,
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Hızını alamadı hakemi öptü!
Toplam 1
Yorum
gs21 sabahtan beri bu olayi yaziyorum. alin iste türk hakemliginin hali.oyuncu hakeme dokunamaz ama teknik direktör öpebiliyor VAY BE
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