 Trabzonspor, Kadir Özcan'ı andı – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    23 Ekim 2017, Pazartesi
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    Trabzonspor, Kadir Özcan'ı andı

    Trabzonspor, Kadir Özcan'ı andı

    Trabzonspor'un eski futbolcusu Kadir Özcan, ölümünün dördüncü yıldönümünde kabri başında anıldı.

    Anma törenine merhum Kadir Özcan'ın ailesinin yanı sıra Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Rıza Egemen, Okan Alemdaroğlu, Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Altyapı Koordinatörü İhsan Derelioğlu, eski yöneticiler ve eski futbolcular katıldı. Özcan'ın Akçaabat Dürbinar Mezarlığı'ndaki kabri başında Kuran okundu, dualar edildi.

    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:37
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