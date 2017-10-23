Sosa’ya sert uyarı
Evkur Yeni Malatyaspor maçının 31. dakikasında kırmızı kart gören Sosa için yönetim değerlendirme yapacak. Transfer olduğu andan itibaren beklentilerin altında kalan Arjantili yıldıza son olarak gördüğü kırmızı kart nedeniyle sert bir uyarı yapılacak. Oyuncuya bir ceza verilip verilmeyeceği ise teknik heyet ve yönetim arasındaki görüşme sonrası netleşecek
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:11
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman'dan derbi yorumu! Kızdıracak sözler...
Toplam 29
Yorum
:) Gerçekler acıdır yavaş yavaş hazmedeceksiniz.
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Derbide Cüneyt Çakır'dan kritik karar! Janssen'in golü...
Toplam 11
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bjk1903 buz gibi golünü yediler fenerin.Farka giderdi fener
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Büyük tepki! FETÖ mesajı mı? G.Saray'dan cevap bekleniyor
Toplam 5
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Tuna Hakan Sükür ve Arif i kongrede aklamaya calisan da bunlar degilmiydi?
Sosa’ya sert uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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