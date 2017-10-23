 Sosa’ya sert uyarı – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Sosa’ya sert uyarı

    Sosa’ya sert uyarı
    Evkur Yeni Malatyaspor maçının 31. dakikasında kırmızı kart gören Sosa için yönetim değerlendirme yapacak. Transfer olduğu andan itibaren beklentilerin altında kalan Arjantili yıldıza son olarak gördüğü kırmızı kart nedeniyle sert bir uyarı yapılacak. Oyuncuya bir ceza verilip verilmeyeceği ise teknik heyet ve yönetim arasındaki görüşme sonrası netleşecek
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:11
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sosa’ya sert uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.